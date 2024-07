Julija se vrača eden od najljubših poletnih dogodkov v nočnem življenju, Noč Žičnice

Na desetine zanimivih prizorišč in programov v Budimpešti in okolici, kjer si lahko poletne dni

Poletje je v polnem razmahu in kljub vročini vas vabimo, da se odpravite ven in uživate na prostem,

Poletnemu programu so se pridružila prizorišča iz vse države. To soboto bodo plavajoči park Lillafüred, adrenalinski park Oxygen v Sástóju, pustolovski park Zemplén v Sátoraljaújhelyju in plavajoči park Zugligeti v Budimpešti ponudili dejavnosti, daljši delovni čas in nepozabna doživetja.

Noč Žičnice se vrača že devetič, saj bo prihodnje leto praznovala deveto obletnico svojega obstoja. Dogodek, ki ga mnogi uvrščajo na svoj seznam in ki ga iz leta v leto ni mogoče zamuditi, bo tudi letos poln doživetij. Tako kot prejšnja leta boste lahko uživali v posebnem večernem programu, ne glede na to, ali želite občudovati zadnje žarke sončnega zahoda ali zvezdnato nebo.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool