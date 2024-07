13 zanimivosti in dejavnosti, ki jih morate obiskati v Blatnem jezeru in jih to poletje ne smete zamuditi

Iz neizčrpne knjižnice doživetij v čarobnem Balatonskem višavju smo izbrali 13 draguljev, ki jih je vredno obiskati in preizkusiti vsaj enkrat.

Razgledna točka Kőkapu, Badacsony

Obisk skritega razglednega stolpa v Badacsonyju je brez pretiravanja obvezen na vašem seznamu. Na območju razgledne točke Kőkapu v Badacsonyju je bil nekoč rudnik bazalta, izza njene lesene pregrade pa lahko vidite kotlino Tapolca in njene visoke vrhove. Do panoramskega razgledišča razgledne točke Badacsony je enostavno dostopno z modre pohodniške poti.

Tržnica Liliomkert, Káptalantóti

Ena najbolj priljubljenih kmečkih tržnic v blatnem višavju je odprta vsak konec tedna brez izjeme. Na tržnici Liliomkert v kraju Káptalantóti lahko pričakujete pravo tržnico, kjer lahko kupite najokusnejše in najlepše ročno izdelane dragocenosti iz bazena Káli in njegove okolice.

Sladoledarna Szigliget

Iščete najboljši sladoled na severni obali Blatnega jezera? Potem se odpravite na grad Szigligeti! Sladoledarna Szigligeti se nahaja ob vznožju trdnjave, poleg cerkve, kjer pripravljajo lokalno izdelane dobrote najboljše možne kakovosti. Nekatere sestavine prihajajo neposredno iz Italije, kar je zagotovilo kakovosti. Poleg sladoleda morate poskusiti tudi sorbete, ki jih pripravljajo tukaj in ki ne vsebujejo mleka in mlečnih izdelkov.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Rudnik Hegyesdi

Le streljaj od balatonskega višavja, med Monostorapátijem in Tapolco, leži majhna vasica Hegyesd z očarljivo rudarsko vasico. Ko je v 60. letih prejšnjega stoletja presahnil nekdanji račji ribnik, se je na tem območju začelo pridobivanje dolomita, po prenehanju rudarjenja pa je tu ostala 8-10 metrov globoka jama, ki jo je z leti počasi zapolnila kraška voda, ki se je ponovno vsesala vanjo. To je postal rudnik Hegyesdi, ribiški raj z ognjišči, klopmi, mizami in stranišči na njegovih bregovih.

Hrib Kopasz, Mindszentkálla

Nad vasjo Mindszentkálla z nekaj sto prebivalci se dviga hrib s pomenljivim imenom Kopasz. Od vseh hribov, ki varujejo kotlino Káli z zahoda, je najvišji hrib Kopasz (302 m). Podobno kot Chobanch se tudi s pustega vrha Kopasa razprostira čudovita panorama. Če ste radovedni in si želite ogledati razgled, vas na vrh vodi 3 km dolga učna pot s štirimi postajami.

Mandila, Köveskál

V osrčju porečja Káli, v kraju Köveskál, je pred nekaj leti v le letu in pol na novo zaživel kompleks starih stavb. Danes lahko obiskovalci od blizu in daleč občudujejo skrito Mandilo v balatonskem višavju, kjer lahko vsakdo doživi ne le neprekinjen umik, telesno in duhovno polnjenje, temveč tudi mediteranske okuse. Restavracija Mandilla, ki velja za dragulj v kroni regije Köveskál, ponuja toskansko vzdušje, v katerem bo vaš obrok zaživel. Gurmani, ki se bodo udobno namestili na terasi, bodo navdušeni nad okusnimi jedmi, pripravljenimi iz svežih in kakovostnih sestavin, ki jih spremljajo odlična vina.

8274 Köveskál, Városkút utca 2.

Dolina Nivegy

Dolina Nivegy, poseljena že v času Árpáda, je eno najlepših območij ob Blatnem jezeru. Dolina vključuje pet vasi, med njimi Tagyon, Szentantalfa, Szentjakabfa, Óbudavár in Balatoncsicsó. O stoletni preteklosti pričajo številne cerkvene ruševine. Krožna dolina ponuja pokušino mirnega podeželja, kjer se ob poteh vrstijo prešerne hiše, vinogradi in žuboreči potočki.

Hrib Csúcs, Sajkod

Od notranjega jezera v Tihanyju sledite zeleni oznaki do hriba Csúcs, ki ponuja čudovit razgled. Ob obisku mesta Tihany je hrib Csúcs poseben cilj na več načinov. Poleg razgleda na Tihany z vrha, ki ga obdajata Notranje in Zunanje jezero, sta starodavni gozdiček in izvirska jama Csúcs Hill tudi odličen kraj za sprostitev.

Lov na volkove v Tihanyju

V Tihanyju lahko poleg sivih medvedov, ki se mirno pasejo ob Notranjem jezeru, opazite tudi veliko manjše bitje. Od pomladi do pozne jeseni lahko opazujete zdaj zelo zaščitene rosomake, ki radovedno opazujejo in se sprehajajo ob vhodu v svojo norišnico.

Casa Christa, Balatonszőlős

Casa Christa v kraju Balatonszőlő ponuja celovito sprostitveno izkušnjo med obiskom Blatnega jezera. Prvi agriturismo v državi ponuja nekaj za vsakogar, pa naj gre za samoto, umik, bližino narave, jogo ali igro pétanque z družino in prijatelji. V restavraciji, nagrajeni z nagrado Bib Gourmand, lahko v razkošnem okolju poskusite vedno nove sezonske jedi, ki jih navdihujeta madžarska in francoska kuhinja. Odlična vinska karta, ki se ujema z odličnimi jedmi, vključuje znana vina iz vinorodnih okolišev Balatona in Madžarske ter izbrana vina tujih vinarjev.

Rezervacije: +36707877933 | Spletna stran

Labirint sivke v Aszófő

Na kolesarski poti ob polotoku Tihany je za kolesarje na voljo zanimiv program. Na obrobju kraja Aszófő je nastal očarljiv sivkin labirint, ki je ves čas odprt za javnost. V parku za prosti čas s skrinjo zakladov so vnaprej postavljene škarje za obrezovanje in informativne table, na katerih se lahko naučite pravilne tehnike obiranja. Po nabiranju se lahko sprostite na vijoličnih klopeh in uživate v panoramskem pogledu na Blatno jezero.

Vrtni kino Fövenyes

V vrtnem kinu v retro slogu v osamljeni majhni ulici v Fövenyesu vas čakajo svež popcorn, hladne pijače in topla dobrodošlica. Na repertoarju so najnovejši filmi iz kinematografskih kompleksov, animirani filmi za najmlajše in občasni otroški koncerti.

Constans Random Café, Balatonalmádi

Kavarna Constans Random Café, ki je zasluženo imenovana najbolj odmaknjena kavarna ob Blatnem jezeru, je svoja vrata odprla lani poleti. Družinsko vodena kavarna in bar v kraju Káptalanfüred je kot nalašč, če želite pobegniti pred hrupom sveta in iščete odlično kavo, pijačo in prigrizke.

8220 Balatonalmádi, Káptalan utca 2.