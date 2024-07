Budimpeštanska nostalgija: 5 odličnih programov in lokacij, kjer preteklost oživi

Budimpešti tudi v poletnih mesecih ne manjka programov, ki otrokom in odraslim nudijo prijetna, nostalgična doživetja. Ste pripravljeni na potovanje skozi čas?

Vozila starih časov na ulicah Budimpešte

Vsak vikend v poletnih mesecih nostalgični leti potujejo po ulicah Budimpešte. Med udobnimi nostalgičnimi leti lahko najdete nostalgični tramvaj z lesenim okvirjem, nostalgični avtobus Ikarus Cabrio in celo nostalgični voziček. Vozila, ki so nekoč veljala za običajna, ponujajo okus različnih obdobij prometa v prestolnici. V sezoni nostalgije, ki traja do oktobra, lahko redno srečate starodobna vozila med postajališči Jászai Mari tér in Közvágóhíd, Deák Ferenc tér in Battyhány tér, Szent János Kórház in Csóka utca. Točen urnik najdete na spletni strani BKK.

Potovanje skozi čas v središču Budimpešte

Če se boste v poletnih mesecih odpravili proti ulici Oktober 6. utca, boste brez dvoma uživali v toplotnem potovanju skozi čas. Trinadstropni interaktivni kompleks Budapest Retro Experience Center, ki se nahaja tukaj, presega vso domišljijo, saj nostalgično preteklost ne le naredi vidno, ampak tudi otipljivo. V tematskih dvoranah in nivojih se lahko usedemo v dnevno sobo naših starih staršev in svojega otroštva, a ko sedimo v policijski ladi, pred nami zaživi tudi kultna serija Sosedje. Ni treba posebej poudarjati, da je bistro doživljajskega centra prepoln retro dobrot.

1051 Budimpešta, 6. oktober u. 4.

Vikend lov na zaklad

Cvetoči prestolniški bolšji trgi in sejmi vsak konec tedna, tudi med poletnimi počitnicami, ponujajo nešteto možnosti za nostalgično nostalgijo. Bolšji trg na ulici Bakancsos v Rákoskeresztúrju in Zsibvásár v Budimu je vsako soboto in nedeljo brez izjeme poln prodajalcev in nakupovalcev, ki iščejo nostalgijo. Ne le zaradi poletne vročine, tudi zaradi bogate izbire se splača priti v dopoldanskih urah, da boste imeli čas poiskati pri srcu ali pa nepozabne stvari, od knjig do porcelana do majhnih in velikih drobnarij.

Nostalgične plesne melodije na trgu Hunyadi

Hunyadi tér v Terézvárosu se 25. julija spremeni v pravo plesišče. Med 18.00 in 20.00 uro vse, mlade in stare, mlade in stare čaka potovanje skozi čas v odličnem vzdušju. Za nostalgične plesne melodije bo ta večer poskrbel Béla Bakacsi, zato je vredno pripraviti plesne čevlje za večerno vrtenje. In če še po programu 25. julija teh čevljev ne boste pospravili stran, boste od septembra med stalnimi programi Eötvös10 vseeno našli plesni klub Nostalgija.

Malce nostalgije

Za kanček nostalgije je vsekakor vredno zapustiti središče mesta in se odpraviti proti majhni škatli z nakitom v Pesterzsébetu. Nostalgične, staromodne in klasične slaščice in torte v skladu s svojim imenom najdete v slaščičarni in kavarni Nosztalgia. V desetletje stari slaščičarni si stalni gostje podajajo kljuko, seveda ne po naključju. Na pravljični notranji terasi lahko od pomladi do jeseni uživate v sladicah, ustvarjenih s strastjo, ljubeznijo in spoštovanjem do tradicije, ter popolnem slanem in sladkem pecivu za kavo.

1205 Budimpešta, Mártírok útja 52.