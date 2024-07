5 odličnih poletnih razstav v Budimpešti, ki jih julija ne smete zamuditi

Še nikoli videne fotografije Andréja Kertésza, neverjetne zgradbe LEGO in moda iz obdobja reform v Pešti so med najbolj zanimivimi poletnimi razstavami v Budimpešti.

Kertész/Kopije

Konec junija so v Madžarskem narodnem muzeju odprli razstavo še nikoli videnih del fotografa madžarskega rodu Andréja Kertésza. Razstava, ki bo na ogled do 22. septembra, predstavlja mladega Andréja Kertésza in njegovo iskanje slave. Poleg tega, da si bodo obiskovalci pobliže ogledali fotografovo mladost, bodo dobili tudi vpogled v zgodovino analogne fotografije. Razstavo bo spremljala serija pogovorov na atmosferičnem muzejskem vrtu z naslovom Garden Fresco, na katerih bodo strokovnjaki in zgodovinarji razpravljali o zanimivih vprašanjih o fotografiji in njeni zgodovini. To poletje bodo na muzejskem vrtu predvajani tudi filmi o fotografiji.

Madžarski narodni muzej | do 22. septembra 2024

Vzhodnoevropska lepota

Nova razstava v Capa Centru predstavlja modne fotografije in umetniške projekte izjemnih madžarskih in vzhodnoevropskih fotografov. Razstava, ki bo na ogled do 6. oktobra, se osredotoča na vzhodnoevropsko lepoto ter vprašanja iskrenosti in izvirnosti na področju modne fotografije. Obiskovalci lahko skozi 12 fotografskih projektov, ki jih vodijo umetniki, kot so Krisztián Éder, Martin Wanda in Zoltán Tombor, razmišljajo o tem, kaj vzhodnoevropska estetika pomeni danes. Med razstavljenimi fotografijami so Barbara Palvin, Nelli Tombor in norveška pevka AURORA.

Center Capa | do 6. oktobra 2024

Viadukt Skupnosti Valyo

Vsak konec tedna in državni praznik do 23. oktobra bo spodnje nabrežje v Pešti zaprto za motoriste. Poleg brezplačnega javnega prostora za pešce, kolesarje, skuterje in rolkarje se bo novi prostor uporabljal za super pobude, kot je Viadukt skupnosti Valyo. To poletje vas na obrežju Donave v Budimpešti čakajo pohištvo na prostem, mize za ping-pong, DJ-ji v živo in ustvarjalne delavnice, pod viaduktom pa si lahko ogledate celo zanimive razstave o donavskih zgodbah in vsakdanjem življenju ali pa se sprostite in si ogledate svetlobni šov Lőrinca Rácza.

Pesti alsó rakpart | do 23. oktobra 2024

Lepota – moda in kultura v Pešti v času reform

Pešta v 40. letih 19. stoletja je zaživela na novi začasni razstavi v Literarnem muzeju Petőfi, ki se osredotoča na modne revije in oblačila tistega obdobja. Modne revije so bile pomemben element v času razcveta reforme, saj so zabavale ter oblikovale razmišljanje in okus bralcev. Pripovedujejo zgodbe o plesih, vsakdanjem življenju in živahnem umetniškem življenju tistega časa, hkrati pa predstavljajo tudi slike, grafike, karikature in kostume tistega obdobja. Razstava, ki bo na ogled do marca prihodnje leto, vključuje tudi redke muzejske dragocenosti, kot je okrašena moška menta iz zapuščine Miklósa Barabása.

Literarni muzej Petőfi | 31. marec 2025

KocKaland

Ljubitelji LEGO® bodo navdušeni nad razstavo in igralnico KocKaland na trgu Etele Plaza, ki se razprostira na 1.000 kvadratnih metrih. Oglejte si strukture iz kock LEGO® in dih jemajoče stvaritve ter si oglejte podrobnosti prizorov, ki oživijo na velikanskih podstavkih, navdihnjenih med drugim s filmi Avatar, Gospodar prstanov, Harry Potter in Prijatelji. Sprehodili se boste tudi skozi živahno mesto LEGO® z zabaviščnim parkom in železniško postajo. V igralnici boste našli 500.000 kock LEGO® in delov za prosto ustvarjanje.

Etele Plaza | do 30. aprila 2025