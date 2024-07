6 dejavnosti in krajev za poletne počitnice v Budimpešti za vso družino

Počitnice so končno tu, kar pomeni, da lahko začnemo načrtovati poletne dejavnosti za popestritev lenobnih dni. Naslednje dejavnosti bodo zagotovo navdušile vso družino!

AROOM & Locked Room

Sobe pobega naslednje generacije AROOM in Locked Room so vznemirljiv način preživljanja časa tudi med počitnicami! V sobi AROOM na ulici Király lahko preizkusite osem različnih neverjetnih pustolovskih iger, v sobi Locked Room na ulici Székely Mihály pa lahko igrate še šest iger, tako da boste zagotovo našli izziv s temo in težavnostjo, ki bo ustrezala vsakomur. Njihove mednarodno priznane storitve in sobe pobega so pred kratkim razširili z novim dodatkom: v AROOM-u lahko rezervirate sobo za dogodke! Prostor je odlična izbira za korporativni team building, skupine prijateljev ali katero koli posebno priložnost, rezervirajte ga še danes!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budapest, Király utca 14.

Travelling Galaxy

Na Madžarskem je edinstvena popolnoma interaktivna razstava Star Wars, ki vas čaka na ulici Kecskemét. Razstava, ki temelji na zasebni zbirki, vključuje več kot dvesto modelov, maket in lutk v naravni velikosti. Travelling Galaxy temelji predvsem na izvirni trilogiji Star Wars (IV, V, VI), vendar lahko obiskovalci zaradi nedavne novosti srečajo tudi like iz videoiger, najnovejših serij in knjig. Program je odlično doživetje tudi za tiste, ki niso ljubitelji Star Wars!

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 5.

LufiLand

Nedavno je svoja vrata odprla najnovejša atrakcija v Budimpešti, LufiLand. Razstava v dvorani BOK obsega več kot 4.000 kvadratnih metrov več kot 500.000 okolju prijaznih balonov, vključno z verižnim mostom, Eifflovim stolpom, Sfingo, Kipom svobode v New Yorku in poševnim stolpom v Pisi. Razstavo je zasnoval svetovno znani kipar balonov Guido Verhoef, ki je vodil delo skoraj 100 prostovoljcev iz 18 držav pri ustvarjanju te veličastne produkcije. Obiskovalci LufiLanda bodo do 18. avgusta doživeli pravo pustolovščino, ko bodo vstopili skozi vrata, najprej v vesolje, nato pa skozi labirint odkrivali čudesa petih celin.

1143 Budimpešta, Dózsa György út 1.

Družinski koncerti v salonu Danubia

To poletje Salon Danubia pripravlja nepozabne koncerte za vso družino. Da so violinisti najboljše glave v orkestru, bo 27. julija dokazala predstava The Viola Joke, 21. julija in 3. avgusta pa bo dirigent Máté Hámori na otroškem koncertu Mozart, zvezda čokoladnih plesov z veliko mero veselja predstavil Mozartov spreminjajoči se glasbeni svet, od genialnega otroštva do drame Rekviema. 7. avgusta bosta na sporedu velik družinski koncert in navdušujoč nastop pihalnega orkestra Brass Whistlers. Vstopnice so na voljo prek spleta!

1033 Budimpešta, Flórián tér 3.

Šola KRESZ v Muzeju prometa

Menite, da je pomembno, da znajo otroci spretno in samostojno voziti? Potem se odpravite v šolo KRESZ v Ligetu, kjer so do 27. avgusta vsakih štirinajst dni ob torkih na voljo brezplačni tečaji za otroke in odrasle, ki jih je treba prijaviti. Od 9.30 do 11. ure so dobrodošli otroci, stari od 5 do 7 let, od 11. do 12. ure pa otroci, stari od 8 do 12 let. Otroci se ne bodo le naučili varne vožnje, temveč bodo lahko zbirali tudi žige, po treh pa bodo prejeli osebno vozniško dovoljenje!

1146 Budimpešta, Zichy Mihály út 14.

Počitniško gledališče v Hiši Klauzál

To poletje vas na odru Hiše Klauzál čakajo super počitniške gledališke predstave. 10. julija si boste lahko ogledali Kocurja v škornjih, 24. julija Malo morsko deklico, 31. julija Dečka iz džungle Mauglija, 14. avgusta pa bo za vso družino na sporedu madžarska ljudska pravljica Čarobna srečnica. Vsako predstavo izvaja druga skupina. Vstopnice po ceni 1500 HUF lahko kupite prek spleta na spodnji spletni strani!

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 31-33.