12 zanimivih stvari, ki jih lahko to poletje počnete in si jih ogledate v Debrecenu

V Debrecenu vam nikoli ne bo dolgčas, še posebej poleti, ko lahko uživate v številnih dejavnostih na prostem. Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kdaj potovati, kam iti in kaj početi v Debrecenu to poletje.

Od festivala do festivala

Debrecen je vse leto poln dogodkov, kar pa še toliko bolj velja poleti, ko se en festival ravno konča, drugi pa začne. To poletje ne smete zamuditi festivala Campus v juliju, Debrecenskih dnevov vina in jazza v avgustu ter seveda tedenskega Debrecenskega karnevala cvetja! Poleg tega bodo za veliko zabave poskrbeli Mednarodni festival vojaške glasbe, Debrecenski dnevi ulične glasbe ter Mednarodno zborovsko tekmovanje Béla Bartók in Folklorni festival.

Vodne dogodivščine na najsodobnejši plaži v državi

Če je poletje, je tudi obala! V Debrecenu se lahko čofotate na najbolj slikoviti plaži v državi, pod ogromnimi senčnimi krošnjami Nagyerdő! Plaža Aquaticum, dobitnica številnih mednarodnih nagrad, ponuja 5700 kvadratnih metrov vode, 15 različnih bazenov, 12 metrov visoko ploščad za sončenje, velikanske tobogane, potapljaške ploščadi in številne druge vodne atrakcije!

Karnevalski karneval

V Debrecenu poteka največja rojstnodnevna zabava v državi, Debrecenski karneval cvetja! Vsako leto 20. avgusta se ustanovitev države praznuje z veliko pustno povorko, ki se je udeleži več kot 100 000 ljudi. Od 15. avgusta dalje se lahko v to razpoloženje vključite z brezplačnimi koncerti, plesnimi nastopi, botaničnim in obrtnim sejmom, kolesarsko parado in dejavnostmi za otroke.

Kino na prostem

Edinstvena multimedijska fontana na Madžarskem, Gledališče megle v Velikem gozdu, vas bo čez dan vabila, da „hodite po vodi” z vodnimi teptalniki, zvečer pa lahko uživate v nepozabnem doživetju kina na prostem s kratkimi filmi in laserskimi animacijami, projiciranimi na ogromnem vodnem curku v obliki viharja! Projekcije se začnejo po temi ob 20., 21. in 22. uri.

Kino na prostem sredi Velikega gozda

Pod hrasti in zvezdnatim nebom gozda Nagyerde bodo najbolj priljubljeni gledališčniki, igralci in glasbeniki v državi na odru na prostem Nagyerde ponudili lahkotno poletno zabavo. Letos bodo v živo nastopili The Boys from Pál Street, The Attic, Carmina Burana, Kati Kovács in Ferenc Demjén.

Doživetja, ki ostanejo za vedno

Čeprav je Debrecen nižinsko mesto, je tu veliko visokih točk, s katerih lahko uživate v čudovitih razgledih. Povzpnite se na požarni stolp Kostelske cerkve v središču mesta, sprehodite se po panoramski pešpoti med dvema stolpoma Reformirane cerkve, nato pa se povzpnite na razgledno ploščad več kot 100 let starega vodnega stolpa Nagyerdei in občudujte Veliki gozd s krova.

Sprehodite se med pisanim cvetjem

Ne brez razloga se Debrecen imenuje mesto cvetja. Tega naziva mestu seveda ni prinesel le karneval cvetja, temveč tudi čudoviti parki in cvetlični vrtovi. Sprehodite se med pisanimi stojnicami cvetlične tržnice na ulici Csapó, občudujte čudovito cvetje na trgu Dósa Nádor, nato sprehajališče Szabó Magda v parku Nagyerdei in univerzitetni botanični vrt in to boste doživeli na lastni koži!

Ogled fontane v središču mesta

Skoraj na vsakem javnem trgu v središču mesta nam pot prekrižajo očarljivi vodnjaki in brizgalne. Podajte se na ogled in izberite svojega najljubšega! Če ne veste, v katero smer bi šli, vam predlagamo pot: Hal köz tér – Dósa nádor tér – Csapó utca Fórum bevásárlóközpont előtti szakasza – Piac utca és Csapó utca sarka – Kossuth tér – Déri tér.

Sprehod po velikem gozdu

Če je vročina neznosna, se lahko hladno osvežite v senci ogromnih dreves v Velikem gozdu. Sprehodite se po promenadi Medgyessy, enem najlepših delov gozdnega parka, mimo stoletnih vil in kipov literarnih velikanov, občudujte race mlakarice, ki mirno plavajo ob mirnem jezeru, obiščite impresiven francoski vrt na trgu Egyetem ali botanični vrt za glavno stavbo, nato pa se sprostite na eni od teras promenade Vodnega stolpa!

Družinska doživetja

Živalski vrt v Debrecenu je tudi poleti obvezna destinacija, saj ima skoraj vsak teden nove živali in eksotične vrste, kot so žirafa s kremplji, nilski hrošč in obročasti lemur. Ob živalskem vrtu je edini zabaviščni park v državi s klasičnimi in sodobnimi atrakcijami, kot so baročni konjski viharnik, avtomobilčki in rusko kolo, v sosednjem tematskem parku Island Blue pa je miniaturno mesto za otroke.

Nočne luči

Poletni večerni sprehod po limonastih ulicah Debrecena je že sam po sebi dovolj prijetno doživetje, če pa si ogledate tudi osvetljene javne stavbe in trge, bo izkušnja še bolj nepozabna. V središču mesta so impresivne znamenitosti reformirana cerkev in muzej Déri, Hal köz in Dósa nádor tér, glavna stavba Debrecenske univerze v Nagyerdő, vodni stolp Nagyerde, stadion, Aquaticum Strand in gledališče Fog.

Izleti na območju

Ne le v mestu, ampak tudi v okolici boste našli veliko doživetij in pustolovščin. Iz Nagyerdőrja se je vredno sprehoditi ali celo kolesariti skozi gozd Pallag, občudovati ruševine cerkve Zelemeri na pol poti do Hajdúböszörményja ali se odpraviti na nepozaben izlet z najstarejšo ozkotirno železnico v državi, Zsuzsi, ki letos praznuje 142. obletnico, skozi čarobni Erdőspuszták, kjer jezera, razgledišča, učne poti, igrišča, piknik prostori in arboretumi ponujajo dodatna doživetja narave.