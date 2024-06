Edina brezplačna plaža na prostem ob Donavi v Budimpešti bo tudi letos odprta

Reševalci iz vode in označbe na plaži skrbijo za varno in brezskrbno preživljanje časa. Na plaži so vam na voljo brezplačen dostop do ležalnikov, pitna voda, sanitarije, previjalnice in tuši.

Edino brezplačno kopališče na Donavi v Budimpešti, rimska plaža na prostem, bo odprta od 29. junija. Ta očarljiva plaža z urejeno plažo in čudovito naravno okolico je odličen kraj, kjer si lahko poleti do konca avgusta napolnite baterije.

