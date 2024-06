Posebni koncerti in večer muzejskih iger v hiši Unicum junija

Unicum degustacija in igra reševanja ugank Poleg posebnih programov bosta stara destilarna in kletni labirint seveda odprta za javnost. Sprehodili se boste lahko skozi stavbo destilarne in okusili značilen vonj po Unicumu, spoznali zelišča in začimbe ter v kletnem labirintu poskusili nefiltriran Unicum in Unicum Plum naravnost iz soda!

Šestčlanska zasedba se bo poklonila zapuščini svetovno znane skupine in zimzelenim hitom z zgodovinskimi kostumi in profesionalnimi nastopi, s čimer bo občinstvo začutilo „ABBA občutek za življenje”.

Od 20. ure dalje bo nastopila Boglárka Csemer, Fonogram in dobitnica nagrade Hangvilla. „Boggie” ima razprodane koncerte s svojo skupino in pesmimi, Madžarsko pa je zastopala tudi na 60. tekmovanju za pesem Evrovizije.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool