Senzacionalna budimpeštanska nočna tržnica s hrano vas vabi, da okusite Azijo

Kitajska nočna tržnica v Budimpešti je letos že dvanajstič odprla svoja vrata ob Wan Hao v Kőbányi in vse poletje ponuja pristno azijsko hrano in pijačo, neponovljivo vzdušje in odličen program dogodkov.

Zaradi nenehnih izboljšav in inovacij je prizorišče, ena največjih odprtih tržnic v Budimpešti, zelo priljubljeno med domačini in turisti, ki se domov vračajo obogateni z edinstvenim vzdušjem in izvrstno hrano.

Tržnica hrane – ki je odprta vsak dan od 1. maja do 31. avgusta – vključno s prazniki, od 17.00 do 23.00, vas bo s svojimi pogledi, vonji in okusi ter dogodki, ki vam ob pristni azijski kuhinji približajo oddaljeno kulturo, popeljala v Azijo.

Na več kot 100 pisanih mizah lahko sedi do 600 ljudi, zato lahko pridete v manjših ali večjih skupinah, seveda pa vam doma ni treba pustiti štirinožnih družinskih članov!

Avtentična azijska hrana in nenavadne specialitete

Letos bo na dveh novih stojnicah na voljo 11 različnih restavracij, vključno z nebeškimi dobrotami Hi Bing, Wang Street in Intown Hotpot, vendar se vedno splača najprej ogledati in nato izbrati.

Širok izbor vključuje na stotine pristnih azijskih uličnih jedi, kitajski žar, dim sum, jedi iz voka, kitajsko pivo in čaj z mehurčki, sladokusci pa si lahko privoščijo svet azijskih tort, od japonske šifonske torte do mokija različnih okusov.

Evropski sladokusci bodo našli nekaj za svoj okus, bolj drzni pa lahko poskusijo tudi ekskluzivne specialitete, kot so ocvrt sviloprejka, račji jezik kot prigrizek ali prašičji možgani.

Vegetarijanci in tisti z občutljivostjo na hrano bodo prav tako lahko uživali v vrsti nenavadnih okusov, zato se je za te možnosti vredno pozanimati na vsaki stojnici.

Pester program

Medtem ko je okušanje specialitet že samo po sebi razburljiv program, organizatorji načrtujejo tudi številne dogodke skozi vse poletje. Med poletnimi nogometnimi finali in olimpijskimi igrami lahko na primer med okusnim prigrizkom navijate pred zasloni.

Ne bo manjkalo tematskih dogodkov, 19. julija bo večer K-pop za ljubitelje korejske pop glasbe, 17. avgusta pa večer Yangge za ljubitelje kitajskega ljudskega plesa. Kot običajno bo šotor za vsak dogodek odet v novo podobo, da bi zagotovili, da bo za vsak program vse na svojem mestu, nov zvočni sistem v šotoru pa bo doživetje dvignil na novo raven. Za najnovejše programe spremljajte strani Chinatown Budapest na Facebooku in Instagramu.

Nočna tržnica je zlahka dostopna z javnim prevozom iz središča mesta, z avtobusom ali tramvajem (9, 26, 62), z vlakom do spodnje železniške postaje Kőbánya ali s kolesom po kolesarski progi Kőbányai út. Če se pripeljete z avtomobilom, je parkiranje v okolici tržnice brezplačno.

Spoznajte življenje na tržnici:

Chinatown Budapest

Budapest, Jegenye utca 26-32

+36 1 262 5332