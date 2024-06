5 očarljivih kavarn ob Blatnem jezeru, v katerih sta zagotovljena sprostitev in pomlajevanje

Če ste na izletu ali obisku Balatona in bi raje zamenjali restavracije v središču mesta za bolj intimne, vam predstavljamo nekaj kavarn, kjer si lahko napolnite baterije.

Énidő Specialty Coffee, Tihany

Kavarna Énidő Specialty Coffee, ki se nahaja ob pristanišču, je odmaknjena od živahnega središča mesta Tihany in ne ponuja le posebnega razgleda, ampak tudi, kot pove že ime, popolno polnjenje energije. Pri Énidő lahko svoj čas praznujete z odličnimi specialnimi kavami, slastnim pecivom, osvežilnimi napitki, koktajli in še več, dobrotami matcha. In ko se boste dovolj napolnili, lahko z novim zagonom raziskujete polotok ali se s trajektom odpravite na kratek izlet do južne obale.

8237 Tihany, Rév u. 2.

Papageno Delikat in Kavarna, Révfülöp

Glavno specializirano kavarno v Révfülöpu, The Peak Specialty Coffee, je nadomestila kavarna Papageno Delicatessen and Café, kjer obiskovalce vasi pričakuje enako prijazna postrežba in odlična kava. V tej majhni draguljarni si lahko poleg skodelice odlične kave Goosebumps privoščite tudi nekaj odličnih obrtniških dobrot za darila ali celo zase.

8253 Révfülöp, Füredi út 2.

Kavarna Villa, Fonyód

Ko obiščete Fonyód, ne morete najti bolj prijetnega kraja, kot je Kavarna Villa, z njene terase pa se razprostira eden najlepših razgledov. Že zaradi panorame si je vredno oddahniti, a izkušnjo spremljajo odlične pijače in topla gostoljubnost. In ko se boste dovolj napolnili, vam bo muzejska vstopnica v kavarni omogočila dostop do skrivnosti vile Kripta, ki ima izjemno zgodovino.

8640 Fonyód, József u. 16.

Vánkos, Badacsonytomaj

Topla dobrodošlica, edinstveno vzdušje ter seveda okusna kava in dobrote v ponudbi niso edine stvari, zaradi katerih je kavarna Vánkos v Badacsonytomaju znana na Blatnem jezeru. Vánkos, ki deluje tudi kot penzion in bistro, je odličen kraj, če iščete mediteransko vzdušje, idilično tišino, vrt s ptičjim petjem ter odlične pozne zajtrke, prigrizke in pijače za potešitev žeje.

8257 Badacsonytomaj, Füredi út 29.

Bodzova trgovina in kavarna, Vászoly

V majhni vasici Vászoly, ki šteje le 200 prebivalcev, vam ne bo treba zamuditi kave in gostoljubja. Pred ali po tem, ko boste raziskali vse kotičke te čudovite vasice na Balatonskem višavju, vas v trgovini in kavarni Bodza čakajo prijetno vzdušje, topla postrežba, okusna kava in majhna ponudba svežega in mehkega peciva za zajtrk.

8245 Vászoly, Béke tér 4.