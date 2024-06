7 dejavnosti in krajev s slikovitimi pokrajinami, ki jih lahko obiščete junija

Na začetku poletja je na voljo veliko doživetij, ki jih lahko dodate na svoj seznam, zato junija ne bo manjkalo nepozabnih dogodivščin. Po majskem članku smo za vas pripravili 7 programov za uživanje v čudesih narave.

Sivka spet cveti

Nikomur ni treba razlagati, kako čudovita so polja sivke na začetku poletja, in ta nebeški vonj lahko z lastnim nabiranjem prenesete v svoj dom. Takšnih dogodkov je veliko v različnih krajih po državi, od Pilisborosjenőja do Békéscsabe in legendarnega Dörgicsei Levendula Major. Preden se odpravite na pot, pa se o cvetenju in možnostih pozanimajte na spletni strani kraja.

Cvetoča polja

Ne samo sivka, tudi manj znana polja facelije obarvajo pravljične pokrajine naše male dežele v vijolično barvo. Ta zemljo obogatena rastlina, ki izvira iz Severne Amerike, se je v zadnjem času uveljavila v madžarskem kmetijstvu. Poleg osupljive lepote njen omamni vonj privablja tudi čebele. V okolici Budimpešte, med krajema Pilisszántó in Pilisvörösvár, lahko občudujete več brenčečih polj, zagotovo pa boste na živahno cvetoče cvetlično polje naleteli tudi v Blatnem višavju, v bližini mesta Vöröstó. Pomembno je, da nikoli ne stopite na cvetlična polja, saj bi s tem škodovali trdemu delu kmetov!

Cvet Tise

Vsako leto je le nekaj dni in ur na ogled edinstven spektakel reke Tise, cvetenje Tise, ki je od pomladi 2020 Hungaricum. Začetna točka tega posebnega dogodka je odsek reke Tise v okolici Szegeda, nato pa se rojenje nadaljuje proti toku proti zgornjemu toku reke Tise. Preden se odpravite proti reki Tisi, na spletni strani Narodnega parka Hortobágy preverite točen čas cvetenja Tise!

Roj svetlobnih metuljev v arboretumu Alcsút

Eden najstarejših angleškim parkom podobnih vrtov v državi z razlogom privablja obiskovalce vse leto, saj pot vodi mimo otokov in romantičnih grajskih ruševin na obsežnem območju, čudovita okolica pa še poveča doživetje. Še posebej je vredno obiskati ga junija, ko poteka sezona rojenja ognjenikov, vodeni sprehodi pa ponujajo vpogled v večere. Pred prihodom preverite strani arboretuma v družabnih medijih!

Razgledni vlak Firefly na Gozdni muzejski železnici v Kemenci (22. junij 2024)

V soboto, 22. junija, se lahko udeležite morda najbolj čarobnega večera v Podonavskem ovinku. Gozdna muzejska železnica v Kemencu na Noč muzejev vabi vse ljubitelje malih železnic na posebno vožnjo z vlakom od pol devetih zvečer. Lokomotiva bo ob pol devetih zvečer zapiskala v noč in krenila s postaje Kemence v Feketevölgy. Po kratkem postanku zgoraj se lahko ustavite in opazujete čarobni ples ognjenikov, ki tiho drsijo po hribu navzdol. Pred začetkom pustolovske vožnje si lahko ogledate muzej, ogledate pa si lahko tudi barve lokomotive.

Fotografije z izletov z nami delite v naši skupini ”Najlepši kraji na Madžarskem” na Facebooku, ki se ji lahko pridružite s klikom TUKAJ.

Bele pravljične vrtnice na jezeru Tisa

Jezero Tisa se ponaša z neverjetno floro, med katero je eden od draguljev bela pravljična vrtnica. Cvetlica, ki je bila izbrana za rastlino leta, je ena najvidnejših avtohtonih rastišč jezera Tisa, kjer nekatere vodne površine prekriva skoraj kot preproga. Znamenite vodne rože jezera so v polnem razcvetu od zgodnjega poletja do jeseni, ko na vodni gladini plavajo presenetljivi beli cvetovi, vidni že od daleč. Ta slikoviti prizor lahko še vedno občudujete na sprehodu ob Zgornjem Szigetközu in jezeru Hévíz. Ekocenter ob jezeru Tisa in Inštitut Hermann Ottó sta razpisala fotografski natečaj, na katerem lahko ne le osvojite dragocene nagrade, temveč tudi pomagate ustvariti zemljevid pravljične vrtnice v državi.

Bobrov safari in romantika Hortobágyja v senci mostu Kilenclyukú (april-september)

V juniju z veseljem preživljamo čas ob vodi, zato vam zdaj ponujamo divji in romantični izlet z ladjico, ki vas bo popeljal do čudovite divjine reke Hortobágy. Na vodnem safariju, ki traja več kot dve uri, boste spoznali največjega evropskega glodavca, evrazijskega bobra, v njegovem naravnem okolju. V bobrovem kraljestvu se lahko zlijete z neokrnjeno domačo naravo, si ogledate spektakularne gradove, obdane z lučmi sončnega zahoda, in spoznate osebke, težke do 20-30 kg in dolge do 1 metra.