6 senzacionalnih restavracij v Budimpešti, kjer gastronomsko izkušnjo spremljata glasba in zabava

Restavracije v Budimpešti so polne slastnih grižljajev, vendar ne vse ponujajo glasbo in različne programe za popestritev gastronomske izkušnje. Tukaj so restavracije, v katerih nebeške jedi spremljajo prav te!

Budapest Makery

Ko vstopite v restavracijo Budapest Makery, je prvih nekaj minut vse po starem. V roke dobimo jedilnik, s katerega lahko le z velikim dvomom izbiramo med na videz vzvišenimi jedmi. Ko je odločitev sprejeta, se vse obrne na glavo. Namesto pripravljenih jedi sestavine za izbrane jedi prispejo na desko za rezanje, vnaprej odmerjene in v majhnih skodelicah. In na tej točki veste, da vas poleg okušanja čaka tudi popolno gastronomsko potovanje v prvi budimpeštanski restavraciji „naredi sam“. Videoposnetki vas bodo vodili skozi vsak korak priprave hrane. Na koncu boste uživali v okusih nenavadnih jedi, kot so lososova nabodala z medenim sezamom ali svinjski file s tagliatelli iz vodke in paradiže.

1072 Budimpešta, Dob u. 38.

Mezzo Music Restaurant

V restavraciji Mezzo Music so večeri čarobni zaradi melodij lahkotne jazzovske glasbe, ki ogrejejo dušo, zvoki pa vas objamejo z nebeškimi grižljaji. Note na instrumente igrajo priznani orkestri in solistični glasbeniki, hrana pa ne prikliče le okusov babičine kuhinje, temveč ponuja tudi nebeške vonjave evropske gastronomije. V popolni harmoniji hrane in glasbe lahko uživate v notranjosti v slogu swinga, obloženi s toplimi barvami, ali v zimskem vrtu v francoskem slogu.

1122 Budimpešta, Maros utca 28.

KIOSK

Nekdanja piaristična stavba je resnično vsestranski prostor, v katerem vas lahko prevzamejo kulinarična doživetja in nepozabni programi. Na jedilniku prevladujejo madžarske jedi, za program pa je značilna raznolikost. Vsako soboto od 9. do 12. ure je KIOSK prostor za družine, kjer je za otroke poskrbljeno in jih zaposlimo z zanimivimi otroškimi dejavnostmi, medtem ko lahko vsa družina z okusnimi jedmi napolni zaloge energije za ves dan.

V seriji nočnih prireditev True Colors se lahko zabavne nočne sove potopijo v osupljivi svet sodobnega revialnega šova, kar je zelo drzen preobrat. Pozabljeno pa ni bilo niti na romantiko, saj se v restavraciji vsak torek zvečer od 20.00 do 22.00 prižgejo sveče in igra klavirska glasba v živo.

1056 Budimpešta, Március 15. tér 4.

Lutkovno Gledališče Púder

Bogata paleta okusov in pestri kulturni programi se prepletajo v lutkovnom gledališču Púder, odprtem kulturnem prostoru, ki poleg nebeških jedi gosti tudi glasbo, vizualne umetnosti, gibanje in literaturo. Na jedilniku se najde nekaj za vsakogar, programi pa bodo navdušili tudi ljubitelje kvizov. V edinstvenem ambientu gledališča Powder Bar prevladujejo filmski kvizni večeri, organizirani pa so bili tudi stand-up nastopi in akustični koncerti.

1092 Budimpešta, Ráday u. 8.

Szaletly

Szaletly je le streljaj od Városligetta in je draguljarna, v kateri lahko v prijetnem okolju uživate v najboljših madžarskih jedeh. Vse jedi so pripravljene iz svežih in kakovostnih sestavin, ob spoštovanju tradicije, vendar s sodobnim pridihom. Če oklevate med možnimi jedmi, lahko v restavraciji naročite tudi degustacijski meni in si privoščite 5 hodov čudovitih okusov restavracije Szaletly. Nebeško kulinarično potovanje občasno spremlja živa glasba, ki dopolnjuje doživetje.

1146 Budimpešta, Stefánia út 93.

Havana Salsa Bar & Restavracija

Kubanski okusi in pravo latinsko vzdušje nas čakajo v Havana Salsa Baru, kjer bodo večer popestrili živa glasba in plesalci, po želji pa lahko tudi zaplešemo. Naše južnoameriško kulinarično popotovanje bodo popestrili celi rdečeoki na žaru, fajitas in številne pristne jedi, manjkale pa ne bodo niti mesne dobrote z žara Josper. V restavraciji Havana ne boste le okusili, temveč tudi pokukali v oddaljeno kulturo.

1074 Budimpešta, Dob u. 57.