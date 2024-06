Poletni recepti: 10 nebeško hladnih tort za tople dni

S prihodom poletja in lepega vremena smo po čokoladnih in težjih sladicah vedno bolj v skušnjavi, da si privoščimo hladne in lahke sladice, poletno zorenje sadja pa je odlična spremljava. Tukaj je izbor receptov z jagodami, malinami, borovnicami, robidami, ribezom in breskvami.

Ribezova medena krema

Veliko ljudi se ne zaveda, kako dobro je večni klasiki poletne poročne sezone dodati dodatno plast, sredi sezone ribeza pa ni boljše sestavine kot rahlo trpko rdeče jagodičevje.

Jagodni rižev puding

Kupili smo veliko količino jagod in jih združili z domačim riževim pudingom za lahek, kremast poletni piškot, ki bo zagotovo všeč vsem!

Malinov tiramisu

Pripravili smo zelo preprost tiramisu, ki ne potrebuje niti jajc, vendar smo ga obložili z veliko svežih malin, zaradi česar naša sladica ni le posebnega okusa, temveč tudi bolj dekorativnega videza.

Kolač z limeto in limono

Ta slastna citrusna poslastica je hitro in enostavno pripravljena, zato je odličen način za popestritev popoldanskega piknika ali večernega žara!

Parfait z malinami in pistacijami

Ta osvežilna sladica se je prvič pojavila v kuharskih knjigah konec 19. stoletja, njena velika prednost pa je, da jo je mogoče hitro in enostavno pripraviti, poleg tega pa lahko uporabite različne sestavine in jo pripravite po svojem okusu. Če želite biti na varni strani, poskusite s kombinacijo malin in pistacij, ki bo zagotovo polepšala vroče poletne dni.

Rezine cheesecaka z robidami in borovnicami

Obstaja veliko načinov za pripravo cheesecaka, mi pa smo tu z osvežujočo in enostavno izvedljivo različico, ki jo obložimo z dvema modrima sadežema sezone: robidnicami in borovnicami.

Jagodno-maskarponejev zavitek

Izkoristili smo sezono jagod, ki traja do julija, in pripravili lahek in okusen zavitek, ki bo zaradi maskarponeja božanski.

Skuta z breskvami in skuto

Preprosto kombinacijo skute in breskev smo preoblekli: okus skutinega kolača z breskvami je popolna poustvaritev okusa skutinega kolača, ki ga imajo mnogi radi.

Košara z jagodami in skuto

Ponujamo izjemno okusno, hitro in enostavno pripravljeno poslastico z jagodami in skuto, ki bo zagotovo všeč vsem.

Čokoladni in kosmuljini mini kolački

Enostavni za izdelavo, hitri za pripravo, sezonski in, da ne pozabimo, okusni.