9 zanimivih brezplačnih dogodkov v Budimpešti junija 2024

Od kulturnih dogodkov do športnih prireditev in nočnega življenja, preberite brezplačne junijske dejavnosti v Budimpešti za nepozabno zgodnje poletno doživetje.

Dan Terézvárosa // Trg Hunyadi (6. junij 2024)

6. junija, na dan 6. okrožja prestolnice, bodo na trgu Hunyadi potekale brezplačne dejavnosti. Na dan Terézvárosa med 10. in 20. uro lahko prebivalci in nerezidenti uživajo v brezplačnih predstavah, koncertih in spremljevalnih dejavnostih.

Nyáresték in Fiumeiben (7. junij 2024)

Naslednja produkcija v seriji „Nyáresték a Fiumeiben“ je solo projekt Benceja Grócza, Konkoi, ki ga je ustvaril po desetletnem študiju klasične glasbe in igranju v orkestru. Ta večer bo konkoi poleg materiala s klavirskega singla SLOW BURN igral elektronske skladbe, ki jih občinstvo v živo še ni slišalo. Nastop se bo 7. junija (petek) od 21. ure dalje preselil na posebej osvetljeno veliko drevo za grobom Antala Szerba, zaradi česar bo doživetje še bolj vznemirljivo.

Donavski karneval // več prizorišč (7.-14. junij 2024)

Dunajski karneval, mednarodni dogodek, ki je tradicionalen že skoraj tri desetletja, bo od 7. do 14. junija na različnih prizoriščih v Budimpešti znova navdušil občinstvo s svojo edinstveno, barvito kavalkarado. Dogodek predstavlja bogato ljudsko glasbeno in plesno dediščino naše države ter združuje ljudske plesne tradicije z vsega sveta.

Praznični teden knjige // Podonavski koridor (13.-16. junij 2024)

Praznični teden knjige, eden najpomembnejših literarnih dogodkov v prestolnici, bo potekal od 13. do 16. junija. Na Duna-Korozo in trgu Vörösmarty se bo zvrstila neskončna množica madžarskih knjižnih založb, potekali pa bodo tudi podpisi knjig, odrske prireditve in koncerti.

Noč gibanja // Mestni park in Trg Hősök (14. junij 2024)

Bi se radi preizkusili v različnih športih na eni izmed najbolj edinstvenih lokacij v Budimpešti, in to ponoči? Potem je Noč gibanja 14. junija, ki jo bosta gostila čudovito prenovljena Mestni park in Trg Hősök, namenjena prav vam. Kavalkarada aktivnih dejavnosti se začne ob 20.30 in traja do 4. ure zjutraj, zato se boste sami odločili, kako dolgo boste še lahko športali. Dogodek je brezplačen, če pa želite sodelovati v nagradni igri, se prijavite na spletni strani dogodka!

20 let Inštituta Cervantes – Slavnostni program na trgu Hunyadi (15. junij 2024)

Cervantesov inštitut v Budimpešti bo letos, leta 2024, praznoval 20. obletnico delovanja, zato bo 15. junija 2024 med 16. in 22. uro na trgu Hunyadi ob tej priložnosti potekal niz brezplačnih dogodkov. Prireditev bo ponudila pester kulturni program, od koncertov, plesa flamenka in gastronomskih specialitet, seveda pa se bo našlo tudi kaj za najmlajše.

VI. piknik Gárdonyi // Trg Gárdonyi (22. junij 2024)

17. junija bo na trgu Gárdonyi, ki je eno od središč mesta, potekal niz zanimivih koncertov, piknikov skupnosti in delavnic za mlade in stare. Na letošnjem dogodku boste lahko na kmečki tržnici kupili tudi svoje najljubše dobrote, sodelovali v igri družabnih iger in se seveda zabavali v odličnem vzdušju.

Generalijevega otroškega otoka // Otok Hajógyári (21.-23. junij 2024)

Tudi letos ne smete zamuditi Generalijevega otroškega otoka, največjega in najbolj barvitega družinskega festivala na prostem v državi. Pričakujemo, da se bodo otroci in odrasli med 21. in 23. junijem pridružili prireditvi na Otoku Hajógyári, ki bo v teh nekaj dneh postregla z veliko zabave, pustolovščin in doživetij. Ta poletni konec tedna vas čakajo igralnica, otroški koncerti, doživljajska igrišča, obrtne dejavnosti, otroška igralnica in še veliko drugih zanimivih dejavnosti!

Nočna tržnica v kitajski četrti Budimpešte

Nočna živilska tržnica v kitajski četrti Budimpešte, odprta 1. maja, je do 1. septembra odprta vsak dan od 17.00 do 23.00 za vse, ki želijo poskusiti najbolj pristno kitajsko kuhinjo v prestolnici. Na terasi bo 10 stojnic ponujalo izbor specialitet ulične prehrane, ki jih bo mogoče poskusiti pri eni od 110 miz v Nagysátorju. Rezervacij ni, zato v času največje gneče pridite zgodaj. Vstop in parkiranje sta brezplačna!