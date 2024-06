5 očarljivih bolšjih trgov po vsej državi, na katerih vas čakajo številni zakladi

Če ste ob koncih tedna v enem od velikih mest, se ne pozabite ustaviti na lokalnem bolšjem sejmu. Priporočili smo vam pet od številnih sejmov starin in bolšjih trgov, kjer ne boste odšli domov praznih rok.

Sejem starin in obrti Tiszafüred

Kot je v zadnjih letih postalo že tradicija, se vsako prvo soboto v mesecu pločnik ceste Tiszafüred Kastély Road napolni s prodajalci starin, ki prodajajo vse bolj posebne predmete. Na sejmu starin in obrti lahko izbirate med nostalgičnimi gramofoni, lončki za miskantus, žebljički, podstavki, škatlami za tulipane in starimi razglednicami ter svežimi, sočnimi in srčnimi izdelki lokalnih proizvajalcev.

5350 Tiszafüred, cesta Kastély, na poti na breg Tise

Sejem starin v Egerju

Vsako tretjo nedeljo v mesecu od zgodnjega jutra do poznega popoldneva mesto Eger gosti enega največjih in najbolj atmosferičnih sejmov starin v državi. Sejem je težko spregledati, saj so na trgih in ulicah za baziliko razporejeni prodajalci iz vse države. Edinstveno vzdušje je seveda le začetek, saj vas čakajo odlično blago, tržno vzdušje in odlični kraji za praznovanje vašega lova na zaklade.

3300 Eger, trg Pyrker János

Sejem starin in smeti v Pécsu

Tudi v sredozemskem mestu Pécs vam ni treba zamuditi iskanja zakladov, saj je sejem starin in starin Pécs vsako nedeljo odprt tako za prodajalce kot za obiskovalce. Na stotine prodajalcev vam bo na voljo za pomoč pri prebiranju njihovih izdelkov. Posebna poslastica je, da je v četrtek pred prvo nedeljo vsakega meseca sejem starin odprt tudi za navdušene profesionalne in amaterske lovce na zaklade.

631 Pécs, Megyeri út, Rd.: 24010

Poljski trg, Veszprém

Zaradi poljske tržnice v Veszpremu, ki jo prebivalci Veszprema in okolice imenujejo „lendzsó“, je ogromno območje na naslovu Házgyári út 3 vsako nedeljo živahno, ne glede na praznike in vreme. Tako lahko zadnji dan v tednu od zgodnjega jutra do poldneva iščete in lovite zaklade, po katerih ste hrepeneli, se pogajate za stare in retro predmete ter celo proslavite uspešen lov na zaklad v enem od prijetnih kotičkov v mestnem središču.

8200 Veszprém, Házgyári u. 3.

Bolšji trg na ulici Bakancsos, Rákoskeresztúr

Vsako soboto in nedeljo v okrožju XVII. čaka na lovce na zaklade bolšji sejem na ulici Bakancsos. Tržnica ima več kot dve desetletji dolgo zgodovino, zato se njena patina še ni obrabila in je stalno mesto, kjer si prodajalci in kupci izmenjujejo zaklade, ki so nekoč počivali na podstrešjih. Od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik – na tej tržnici je vse, kar si lahko zaželite, noben tržni trgovec pa ne sme zamuditi sveže kave in sveže pečenih kruhkov v bifeju.

1173 Budapest, Madárdomb köz