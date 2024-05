Kolesarska pot leta 2024 poteka ob zgornji Tisi, mimo cerkva s skodlasto streho.

Nočne ture, nočno kopanje, polnočna glasba in večerni sprehodi čakajo budimpeške nočne sove in vse

Neverjetni in vznemirljivi gastronomski festivali in dogodki se bodo maja letos začeli ob koncu

Odsek ceste z malo prometa, posejan s postajališči, lahko zaključimo z obvozom do Tivadarja, kjer sta glavni znamenitosti razstavna hiša Tisa in plaža na prostem. Poleti se je priporočljivo kopati v vodi Tise na odprtih plažah Jándi ali Gergelyiugornya.

Breg Tise v Gergelyiugornyi / Foto: Active Hungary Finalisti natečaja Kolesarska pot leta 2024: Beregi Circuit Veszprém-Balatonalmádi Veszprém-Markó Pusztamagyaród-Szentpéterfölde Vasszécseny-Rum Krožišče West Szelic Drávaszabolcs-Szaporca Krožišče Oroszlány-Környe Mohács-Bédai-holtág krog Komló-Hagyarszék Diósgyőr-Miskolctapolca Prva znamenitost zmagovalne poti je reformirana cerkev v Tákosu, znana tudi kot bosonoga Notre Dame, cerkve s skodlasto streho pa so tudi v Csarodu, Tarpi in Márokpapu. V Tarpi pedala poganjamo po kraljestvu prazgodovine, medtem ko porušeni vulkan na Velikem hribu razkriva geološko preteklost.

