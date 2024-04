Nekoč veličasten aristokratski grad v regiji Transdanubian je postal hiša duhov

Le nekaj kilometrov od mesta Székesfehérvár je nekdanji grad Seregélyes, ki je doživel boljše čase, od leta 2008 zapuščen v naravnem rezervatu.

Dvonadstropni aristokratski grad, za katerega se govori, da je nastal zaradi kraljeve napake, so leta 1821 zgradili v samo osmih mesecih. Avstrijski cesar Franc I. je namreč napovedal, da bo naslednje leto nastanjen v okrožju Fejér, kjer naj bi bil nastanjen v gradu grofa Ferenca Zichyja v Seregélyesu. Vendar grof v vasi ni imel posesti, zato je takoj naročil gradnjo gradu v bližini Seregélyesa, primernega za sprejem cesarja.

Mihály Pollack je dobil naročilo za oblikovanje impozantne stavbe, ki naj bi imela obliko črke U in neoklasicistični slog. Grad je bil zgrajen v rekordnem času, cesar pa ga je končno obiskal šele leta 1826, ko je dve noči preživel v spalnici v pritličju.

Grad, ki meri 4 000 kvadratnih metrov, obdaja čudovit angleški park z eksotičnimi rastlinami, pripeljanimi iz tujine, hišo s palmami, vrtno lopo, čolnarno, vodnim mlinom in očarljivim jezerom.

Grad je dobil ime po družini Hadik leta 1893, ko se je politik grof János Hadik poročil z dedinjo Aleksandro Zichy. Njuno poroko so proslavili s tridnevnim poročnim slavjem v družinski rezidenci v Seregélyesu.

Zadnja prebivalca gradu, grof Béla Hadik in grof Aliz Széchenyi, sta bila prisiljena pobegniti zaradi težav druge svetovne vojne. Preden sta prebegnila v Združene države, sta na angleškem vrtu zakopala skoraj 500 dragocenih draguljev, zlatih in srebrnih predmetov ter jedilnega pribora, da bi se lahko vrnila domov in začela življenje znova. Vendar so jima zgodovinski dogodki prekrižali načrte.

Zakopane zaklade so leta 1976 našli vrtnarji, nato pa so postali državna last. Štirideset let pozneje je Muzej svetega Štefana v Székesfehérváru pripravil razstavo obnovljenih zakladov.

Med drugo svetovno vojno je bil grad prizadet, oprema pa je bila odstranjena in uničena. Stavba je bila pozneje uporabljena kot skladišče, v osemdesetih letih 20. stoletja pa je bila preurejena v hotel. Hotel je bil zaprt leta 2008 in nekdaj veličastni grad Seregélyes je od takrat propadel.