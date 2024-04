Balaton na prelomu stoletja: pustolovska zgodovina petih izjemnih vil

Brez morja bifejev, množice turistov, ki prihajajo od daleč, vodnih koles, ki se zibljejo na vodi, in najbolj pristnega predstavnika madžarske kuhinje na plaži, hekca, si danes težko predstavljamo Blatno jezero. Toda pot do sem je bila dolga. Z nami se odpravite na potovanje v desetletja madžarskega morja na prelomu stoletja, ko se je turizem počasi začel razvijati in so se vile ob Blatnem jezeru širile kot gobe po dežju.

Razcvet balatonskega kopališča

Dolgo časa ni bilo moderno kopati se v madžarskem morju, zato ste v starih časih v plitvini bolj verjetno videli kmete, ki so skrbeli za živino, kot pa družine, ki so uživale na plaži. Turizem ob Blatnem jezeru je začel cveteti ob koncu 19. stoletja, vendar se je madžarsko morje resnično razvilo med obema svetovnima vojnama.

Nazaj na začetek: leta 1880 sta bili na obali Blatnega jezera le dve kopališči, obiskovalci takratnih plaž in kopališč pa so bili predvsem terapevti. Prva privlačnost so bili termalni vrelci, vendar sta k razvoju turizma prispevala tudi uvedba železniškega omrežja in epidemija filoksere.

Posestva propadlih lastnikov vinogradov so prišla v roke premožnih meščanov, ki so preurejali stiskalnice v vile, primerne za počitniške domove, in od konca 19. stoletja do leta 1940 je bilo v različnih naseljih na madžarski obali zgrajenih na stotine vil.

Nove vile so včasih tvorile ločene četrti, kot je Bélatelep v Fonyodu, kjer so si svoje hiše zgradili premožni zdravniki, uradniki in odvetniki. Tu so bivali številni znani ljudje, od Istvána Bethlena in Pála Szinyeja Merseja do nekaterih članov družine Habsburžanov.

Istočasno so se vile začele širiti tudi v Füredu in nič drugače ni bilo v Siófoku, kjer je bila ob koncu 19. stoletja zgrajena vrsta vil v ulici Batthyány. Številni prvi graditelji v Siofoku so bili slikarji, med nekdanjimi lastniki vil, ki so včasih služile kot ateljeji, pa so bili Tivadar Feledi Flesch, Mór Than in Artúr Tölgyessy.

Vila Márffy, Fonyód-Bélatelep

Vila Emila Márffyja, enega najbogatejših lastnikov Bélatelepa, je bila dokončana leta 1898 na ulici Bartók Béla 48. Nad gradnjo je bil navdušen celo takratni tisk: „te vile so zgrajene ena za drugo, po ena v vsako smer! […] Vila Emila Márffyja prevladuje s svojo velikostjo, zunanjo in notranjo opremo! To ni več vila, ampak majhna knežja palača!”

Veličastnost impozantne vile so poudarjali eklektični okraski in elementi Fachwerk, veličastno razkošje notranjosti pa grafike in mitološke podobe, ki so visele na stenah. Márffy torej vile ni videl le kot počitniško hišo, ampak jo je dal zgraditi kot reprezentacijo, dom za družabne dogodke. In v času, ko je bil tu, je s svojim hidroplanom, motorno jahto in avtomobilom izstopal od drugih gospodov, medtem ko je bil tako kot Szaplonczay pogost obiskovalec Hullámovega bordel lokala v Fonyodu.

Po nacionalizaciji je stavba dobrosrčnega in velikodušnega lastnika vile služila kot počitniško naselje sindikata javnih uslužbencev, zdaj pa je v zasebni lasti. Žal pa ni več povsem takšna, kot je bila, ko je bila zgrajena, saj je bila v desetletjih večkrat prenovljena.

Jókai-villa, Balatonfüred

„Potoval sem po številnih čudovitih pokrajinah svoje države; bil sem na ravnicah Velike ravnine, stal sem na vrhovih zasneženih gora Székely: vendar je Balatonska regija pritegnila mojo pozornost bolj kot vse druge. […] in naj se mi smejijo, pravim, da se mi smeji vsa pokrajina!” – bere Mórt Jókai, ki ga je vzdušje madžarskega morja ob prvem obisku tako očaralo, da je nato tu preživel vsako poletje. Od leta 1870 je z ženo preživljal poletja v svojem domu ob Blatnem jezeru.

Eklektični slog „[…] vile je bil narejen z veliko eleganco […] Je masivna, veličastna, kot bi bila ulita iz rude; in če pogledate zračne, visoke sobe ter okna in steklena vrata, ki se dotikajo stropa, se vam zdi, da ste v cerkvi” – István Roboz, ki ga je veliki pisatelj gostil na šahu ali pogovoru, pripoveduje o poletnem bivališču družine Jókai v časopisu Délmagyarország leta 1911.

V dvajsetletnem bivanju na Balatonu je družina Jókai gostila tudi Vörösmartyja, Károlyja Eötvösa, Sándorja Endrődija in številne druge znane osebnosti, gledališčnike in urednike. Z drugimi besedami, družina je živela živahno družabno življenje, čeprav se je dogajalo tudi, da Jókaia, razen običajne kopeli ob 10. uri zjutraj, več dni ni bilo videti v mestu.

Njegovi romani Zlati človek, Črni diamanti, Cesta revščine, Damokles in Tri marmornate glave so povezani s poletji, ki jih je preživel v vili, ki se je končala po smrti Róze Laborfalvi. V tem času, leta 1889, je pisatelj vilo prodal trgovcu z žitom v Veszpremu, družina Jókai pa je hišo leta 1908 ponovno kupila. Leta 1954 so v stavbi odprli spominsko hišo Móra Jókaia, ki je še danes odprta za javnost.

Rózsilak, Balatonfüred

Vilo v starem slogu, ki je še vedno v rokah potomcev družine, ki jo je zgradila, je leta 1898 zgradil zemljiški posestnik Károly Németh, leta 1906 pa jo je prodal Györgyju Minderju, veleposlaniku v Moskvi, in njegovi ženi Rosi Schönfeld. Od tod ime Rózsilak, čeprav vila ni dolgo ostala v rokah carskega veleposlanika.

Józsefa Tornaija, profesorja medicine v Budimpešti, so v Balatonfüred pripeljali poklicni interesi, poleg termalne vode v Furedu pa ga je zanimala tudi ena najlepših vil v mestu. Zato je družina Tornai od leta 1918 naprej živela v dveh družinah. Od pomladi do jeseni je družina preživljala čas v Rózsilaku, včasih skupaj z Luiso Blaha. Tu je Tornai opravljal svoje raziskave, ki so privedle do izuma zdravila Revorscine, ki so ga po vsej Evropi uporabljali za zdravljenje španske gripe.

Po Tornaijevi smrti je družina obubožala, zato so se zaradi preživetja preselili v Füred in živeli z najemanjem sob. Med drugo svetovno vojno so v vili živeli tudi begunci, v nekem obdobju pa so jo Rusi uporabljali kot oficirske prostore. Trenutno v obnovljeni vili živi pravnuk Józsefa Tornaija in morda bomo v njej bivali tudi mi.

Vila Thanhoffer, Siófok

Vila Thanhoffer, ki že od leta 1897 stoji na številki 4 promenade, se nahaja na promenadi Petőfi, najbolj znanem letovišču v Siófoku. Zgradil jo je Lajos Thanhoffer, zdravnik, anatom in histolog, ki je v udobju svoje vile užival le nekaj let, saj je umrl leta 1909. „V njem je madžarski znanstveni svet izgubil pravega znanstvenika in plemenitega človeka v vseh pogledih. […] Sam je bil utelešena skromnost, ki je vse svoje veselje našel v razvoju medicine in v srečnem družinskem življenju.”

Po Thanhofferjevi smrti leta 1919 je Miklós Horthy v vili za nekaj mesecev uredil svoj sedež in v tem obdobju je nastalo nešteto grozljivih zgodb. Med belim terorjem so klet vile uporabljali kot mučilnico. V zgornjem nadstropju pa sta bila oficirska igralnica in igralni avtomat.

O tem, kje se je po Horthyjevih grozodejstvih nadaljevala zgodovina stavbe, je zelo malo znanega, a eno je gotovo: leta 1953 je bila nacionalizirana in je postala SZOT (center vojaške službe). V začetku leta 2000 so jo obnovili, za nekaj časa je postala knjižnica Inštituta Siófok na univerzi Kodolányi János, nato pa luksuzni hotel. Trenutno je prazen.

Sedaj propadli dvorec Zichy, Siófok

Konec 19. stoletja sta slikar Tivadar Feledi Flesch in njegova žena Zsófia Zichy na naslovu Batthyány utca 22 v Siófoku zgradila vilo, v kateri sta preživela del poletja. V tem času sta se pogosto srečevala s svojimi sosedi, od katerih so mnogi stanovali pri njiju, v vili pa so redno prirejali glasbene večere z znanimi umetniki tistega časa. Vendar je stavba danes znana le s slik, saj je v desetletjih izginila, prav tako kot manj znana življenjska zgodba Zsófie Zichy, ki je tam živela.

Hči slavnega slikarja Mihályja Zichyja je imela na prelomu 20. stoletja izjemno kariero. Sprva je študirala klavir pri Ferencu Lisztu, vendar je po očetovem nasvetu opustila umetniško kariero.

Po moževi smrti leta 1896 se je posvetila cvetju in vrtnarjenju. Kot prvi cvetličar na Madžarskem je študiral v Parizu in Londonu. Govorila je tudi več jezikov, zato je prevajala vrtnarske članke, bila kolumnistka za Hortikulturne biltene in delala za Zoološke biltene. Umrl je v Siófoku, star 57 let.