Najlepši angleški parki na Madžarskem: 7 destinacij za pomlad

Najlepši angleški parki na Madžarskem z vijugastimi pešpotmi, obokanimi mostovi in romantičnimi jezeri vas vabijo k sprostitvi v tesnem stiku z naravo. Od Szabadkígyósta do Tate vam predstavljamo najbolj čarobne destinacije, ki jih ne smete zamuditi!

Grajski park Festetics, Dég

Največji angleški park na Madžarskem se nahaja v kraju Dég, le streljaj od Blatnega jezera. V majhni vasici se nahaja neoklasicistični grad Festetics, ki ga obdaja ogromen, lepo urejen vrt. Park, ki vabi na večurni sprehod, je nastal leta 1810, hkrati z gradom, na sotočju treh vodotokov. V središču 2 km dolgega serpentinastega jezerskega sistema je majhen otok, na katerem stoji hiša Holland House iz rdeče opeke.

Grajski park Wenckheim, Szabadkígyós

Nekdanja in še vedno mogočna rezidenca družine Wenckheim v kraju Freádkígyós je eden najbolje ohranjenih gradov na južni Veliki planini. Kot je za gradove običajno, ga obdaja angleški park neprimerljive lepote, vendar to ni edini razlog, zakaj je privlačna destinacija za enodnevni izlet. V nedavno prenovljeni stavbi, ki spominja na filmsko platno, so na ogled različne razstave in interaktivni elementi, ki vam pomagajo spoznati grad in njegove nekdanje prebivalce. Stalna razstava vas na primer popelje v preteklost in vam pojasni, zakaj ima stavba 365 oken, 52 sob in 4 vhode. Grad je odprt vsak dan razen ponedeljka od 10. do 17. ure.

Angolkert, Tata

Mesto Tata se ponaša z najstarejšim angleškim vrtom v državi, ki ga je v 18. stoletju zgradila družina Esterházy. Park je poln edinstvenih naravnih zakladov, romantičnih ruševin in arhitekturnih dragocenosti, kjer si lahko napolnite baterije pod senčnimi hrasti ob brbotajočem izviru ali se sprehodite po poletni rezidenci Esterházyjevih, ki ponuja vpogled v razkošno vsakdanje življenje grofov in grofic. V zakladnici Cellarius, ki je bila nekoč poletna kuhinja, lahko kupite in poskusite izdelke lokalnih obrtnikov in proizvajalcev, preden se uležete na obalo jezera Cseke in občudujete čaroben razgled na Gerecse.

Grajski park Brunszvik, Martonvásár

Ena najbolj znanih madžarskih aristokratskih rezidenc, grad Brunvsvik, je v polnem sijaju v Martonvásárju, njegov osupljivi angleški vrt pa vabi na prijeten sprehod v vseh letnih časih. Grad, zgrajen v baročnem slogu, je bil skozi leta v lasti več potomcev Brunszvika, dokler ga zadnji lastnik, Géza Brunszvik, ni dal obnoviti v neogotskem slogu. Edinstven na Madžarskem je veličasten angleški vrt, ki je tako impresiven, da je park večkrat obiskal tudi Beethoven. Grad Brunszvik si lahko ogledate vsak dan v tednu od 10. do 16. ure.

Arboretum Alcsút

Eden najstarejših angleških vrtov na Madžarskem se skriva v čudovitem gozdu Csaplári, ki se nahaja med krajema Székesfehérvár in Tata. Alcsútdoboz, ki se nahaja manj kot uro vožnje iz Budimpešte, z razlogom privablja obiskovalce vse leto: 40 hektarjev velik Arboretum Alcsút vas v vsakem letnem času čakajo presenečenja. Poleg osupljivih spomladanskih barv so v naravnem rezervatu tudi druge čudovite zanimivosti. Med drugim boste šli mimo zalivov, otokov, sprehajalnih poti, romantičnih grajskih ruševin in mostov.

Grajski park Károlyi, Füzérradvány

Če želite med obiskom mesta Zemplén okusiti plemiški sijaj moderne dobe, ne bi našli boljšega kraja kot grad Károlyi iz 16. stoletja, zgrajen v pozni renesansi. Stavba, ki jo je po naročilu Ede Károlyi zasnoval Miklós Ybl in je sedanjo obliko dobila po obnovi, ki se je začela leta 1850, nosi slogovne značilnosti romantike in eklektike ter je opremljena s pohištvom in posodo florentinskih mojstrov. 100 hektarjev velik angleški park očara s stoletnimi velikani, ribniki, mostovi čez potoke in edinstvenim podnebjem regije.

Grajski park Nádasdy, Nádasdladány

Nádasdladány v okrožju Fejér je eden najbolj čudovitih gradov iz obdobja historizma, ki je do druge svetovne vojne služil kot dom družine Nádasdy. Veličastno stavbo obdaja veličasten 20 hektarjev velik angleški vrt, ki vključuje jezero z otokom, slap in vodni stolp. Med drugo svetovno vojno je stavba ostala nedotaknjena, vendar je bila v celoti izropana, v naslednjih letih pa so jo uporabljali kot skladišče, šolo in celo pošto. Romantični grad je zdaj obnovljen v svojem nekdanjem sijaju.