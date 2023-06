Pravljično jezero, obdano z drevesi, je le streljaj od Budimpešte

Približno 50 kilometrov od Budimpešte, približno uro vožnje stran, lahko v skritem kotičku Donavskega ovinka odkrijete Búbánatvölgy, dolino s štirimi jezeri.

Očarljiva, lahko dostopna dolina se nahaja nedaleč od mesta Esztergom, med hriboma Szamár in Hosszú, na meji narodnega parka Donava-Ipoly.

Največje med jezeri, ki so bila umetno oblikovana eno za drugim od leta 1962, je jezero Kerek, ki privablja nešteto pohodnikov ne le zaradi čudovite pokrajine, temveč tudi zaradi edinstvene, zelo zaščitene flore in favne.

Jezero leži na mirnem, osamljenem območju, zato je obala, ki je ponekod posejana z ribniki, zelo priljubljena tudi med ribiči.

In če si zaželite žara ali slanine, so okoli Okroglega jezera na voljo celo klopi in ognjišča.

Posebej zanimiv je dvonadstropni Dom narave Kerektavi, skupnostni prostor na obali z učilnicami, garderobami, tuši, sanitarijami in restavracijami za ribiče in pohodnike.