5 dih jemajočih kolesarskih poti v slikovitem ovinku Donave

Ko se bliža poletje in iz oblakov pokukajo topli sončni žarki, nas vse več hrepeni po gibanju na prostem. In ni nam treba daleč iz prestolnice, saj je bližnji ovinek Donave eden najlepših draguljev na Madžarskem, ki čaka na raziskovanje med hriboma Börzsöny in Visegrád. Zato je čas, da odprašimo kolesa – če jih še nismo – in se zapeljemo po osupljivih znamenitostih te očarljive pokrajine.

Romantičnemu vzdušju Dunakorzó naproti: Margit-sziget – Szentendre (36 km)

Naša kolesarska pustolovščina do mesta Szentendre se začne s prečkanjem Margit-sziget in nato z vožnjo čez most Árpád. Najprej se boste zapeljali skozi očarljivo okrožje Óbuda, po nekaj kilometrih pa boste prispeli do križišča s cesto Nánási út. Od tu lahko tisti, ki imajo raje lažjo in lagodnejšo vožnjo, nadaljujejo po cesti Nánási út, medtem ko lahko kolesarji, ki si želijo več razburjenja, uživajo v živahnem življenju romske obale.

Szentendre, Dunakorzó.

Ne glede na to, kaj boste izbrali, boste končali na ulici Pünkösdfürdő, kjer boste kmalu kolesarili skozi divji, senčni, poplavni gozd. Od tu se lahko okopate v jezeru Lupa, nato pa po kolesarski poti ob Donavi prispete do Dunakorzója v Szentendru. Na poti nazaj lahko uživate v osupljivi panorami in kulinaričnih dobrotah kraja na obalni kolesarski poti ob Donavi, od koder se lahko odpravite po HÉV do Békásmegyerja ali po znani poti od ulice Pünkösdfürdő do ceste Nánási.

Od Nagymarosa do slikovite panorame razgledne točke Julianus (18,8 km)

Na enem najlepših kolesarskih odsekov ob zavoju Donave, kolesarski poti kraljice Beatrix med Nagymarosom in Zebegényjem, lahko začnete 20-kilometrsko krožno pot, ki vam bo verjetno povzročila bolečine v mišicah. Od Nagymarosa do Zebegényja boste kolesarili po mestnih ulicah s posebnim vzdušjem do spomenika Trianon na hribu Kopasz in razgledne točke Kós Károly. Tu se je vredno spočiti, saj se šele takrat pojavijo bolj strmi izzivi globoko v gozdu.

Zebegény, spomenik Trianon.

Z razgledišča lahko sledite robu turškega polja do 482 metrov visokega stolpa Julianus, z vrha katerega lahko vidite skoraj celoten zavoj Donave. V okviru dih jemajoče panorame lahko občudujete zaliv Pilismaróti, otok Zebegényi, vrh otoka Kisoroszi, okoliške gore in citadelo Visegrád. Ko se razgled razjasni, se lahko spustite nazaj na izhodiščno točko proti Fehér-Hegy. Pohod skozi gozd in čez goro je vredno začeti z gorskim kolesom, če pa doma nimate gorskega kolesa, si lahko v Nagymarosu izposodite tudi e-kolo.

Sanje pustolovskih kolesarjev: Szentendre Skanzen – grad Visegrád (35,8 km)

Gozdne poti gorovja Visegrád z vzponi in spusti, izviri, travniki, redkimi do gostimi gozdovi, fascinantnimi zgodovinskimi spomeniki in znamenitostmi so izziv za strastneže v zavoju Donave. Raznolik pohod se začne na parkirišču za Szentendre Skanzen, od koder se lahko po grebenu Pap odvijete na stran Fekete-hegy in sledite zelenim smerokazom do Visegráda. Od tu sledite modri kolesarski oznaki do doline Apátkúti, nato kolesarite nazaj po lepi serpentinasti poti do grebena Pap, preden se končno ustavite pri kraju Skanzen. Ne pozabite obiskati razgledne točke Zsitvay, citadele, kraljeve palače Visegrád in umetniškega vrta Miklósa Bertényija.

Hoja po skritih gozdnih poteh: Pilismarót – Dobogókő (40,9 km)

Krožna pot iz Pilismaróta se prav tako vije po gozdnih cestah, vendar po lažjem terenu. Po zelenih tablah ob potoku Malom se lahko sprva sprehodite po postopno vzpenjajoči se asfaltni cesti skozi dolino s potokom, žanjišči, gozdarsko hišo in ruševinami palacija, dokler ne pridete do Dveh bukev. Šele od tu moramo zbrati vse moči, dokler po močnem vzponu ne zadihamo v Dobogókőju in občudujemo osupljivo panoramo. Ko pustimo slikovite razglede za seboj, se spustimo po javni cesti do Pilisszentkereszta, nato pa se od Ferenčje skale po rumeni kolesarski oznaki po prijetni gozdni cesti z ovinki vrnemo v Pilismarót.

Razgledna točka Rezső na Dobogókő. Foto: Kriszti Németh

– Dobra fotografija s potovanja

Vožnja s kolesom ob Donavi: Szob – Vác (30 km).

Kolesarska pot EV6 od Szoba do Váca ponuja priložnost, da se naužijete zakladov ovinka Donave, obenem pa na poti občudujete najlepše panoramske razglede v državi. Ko začnete z železniške postaje v Szczecinu, boste kmalu prispeli do gradu Luczenbacher na bregu reke. Od tu lahko zavijete na kolesarsko pot EV6, ki vas najprej popelje do kraja Zebegény z edinstveno katoliško cerkvijo v secesijskem slogu. Nadaljujte do dih jemajoče panorame Nagymarosa s pogledom na grad Visegrád, ki se skriva med drevesi v gorah nasproti.

Pogled na Fellegvár iz Nagymarosa.

V razgledu lahko uživate s terase Piknik Manufaktúra na mestni obali, po okusnem prigrizku ali dveh pa lahko nadaljujete pot v Verőce skozi Kismaros. Tu se moramo za nekaj časa posloviti od donavske obalne kolesarske poti, v zameno pa nas cesta popelje v poplavni gozd. Po prečkanju divje pokrajine se boste kmalu znašli v kraju Vác, kjer se lahko z vlakom vrnete v glavno mesto.