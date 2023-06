15 nepogrešljivih kostumskih serij za deževne dni na Netflixu in drugod

Za pogosto deževne spomladanske dni smo zbrali 15 kostumskih serij iz zadnjih let, ki jih lahko najdete na pretočnih storitvah, dostopnih na Madžarskem (Netflix, HBO Max, Apple TV+).

Queen Charlotte – A Bridgerton Story (Netflix, 2023-)

V svetu „Bridgertona” se s poroko mlade Sarolte in angleškega kralja Jurija začne epska ljubezenska zgodba, ki spremeni aristokracijo.

The Empress (Netflix, 2022-)

Ko se uporniška Sissi zaljubi v cesarja Franca Jožefa in na presenečenje vseh pride do zaroke, se na dunajskem dvoru začnejo spletke in boj za oblast.

The Great (HBO Max, 2020-)

Satirična komično-dramska serija prikazuje vzpon Katarine Velike od outsiderke do najdlje vladajoče ženske v ruski zgodovini.

La cocinera de Castamar (Netflix, 2021)

V Madridu leta 1720 ovdoveli vojvoda pritegne pozornost nadarjene kuharice, ko po dolgem premoru priredi slavnostno večerjo. Film temelji na romanu Fernanda J. Múñeza.

The Crown (Netflix, 2016-)

Serija, navdihnjena z zgodovinskimi dogodki, ponuja vpogled v zgodbo kraljice Elizabete II. ter politične in osebne dogodke, ki so oblikovali njeno vladavino.

Dickinson (2019-2021, Apple TV+)

Emily Dickinson. Pesnica. Hči. Prava upornica. V tej zgodbi o odraščanju je Emily odločena, da bo postala največja pesnica na svetu.

Gentleman Jack (HBO Max, 2019-2022)

Serija pripoveduje zgodbo Anne Lister, bogate posestnice iz Yorkshira, ki je v svojem dnevniku s štirimi milijoni besed dokumentirala svoje lezbično razmerje, potovanja in prizadevanja, da bi obnovila nekdanjo slavo svoje rodbine, zbledelega dvorca Shibden Hall.

Outlander (Netflix, 2014-)

Ta izjemna zgodba, ki temelji na priljubljeni seriji romantičnih fantazijskih romanov Diane Gabaldon, je drama para ljubimcev, ki se najdeta v zmedenih časih.

The Gilded Age (HBO Max, 2022-)

Ameriška zlata doba je bila obdobje osupljivih gospodarskih sprememb. Zgodba se začne leta 1882 z mlado Marian Brook, osirotelo hčerko južnjaškega generala, ki se preseli v newyorški dom svoje odločno konservativne tete.

Peaky Blinders (Netflix, 2013-2022)

1919 Anglija, Birmingham. Zloglasni vodja tolpe Tommy Shelby žrtvuje vse, da bi napredoval.

The Alienist (Netflix, 2018-2020)

V New Yorku leta 1896 policijski komisar Theodore Roosevelt najame psihologa Laszla Kreizlerja, da bi ujel morilca, ki lovi brezdomne dečke.

Alias Grace (Netflix, 2017)

V Kanadi 19. stoletja psihiater razmišlja, ali si blazneženi morilec zasluži usmiljenje. Film je posnet po nagrajenem romanu Margaret Atwood.

Our Flag Means Death (HBO Max, 2022-)

Serijo so navdihnile resnične dogodivščine Stedeja Bonneta, razvajenega aristokrata, ki je zapustil življenje v privilegijih in postal pirat.

The Last Kingdom (Netflix, 2015-2022)

Medtem ko Alfred Veliki brani svoje kraljestvo pred normanskimi napadalci, Uhtred, ki se je rodil kot Saksonec, a so ga vzgojili Vikingi, zahteva pravico do dediščine svojih prednikov.

The Spanish Princess (HBO Max, 2019-2020)

Zgodovinska drama pripoveduje o mladi princesi Katarini Aragonski, ki se zaroči z bodočim angleškim kraljem, princem Arturjem. Ko princ Artur kmalu po poroki umre, je Katarinina prihodnost kot kraljice pod vprašajem.