Štirje vikendi retro vlakov na eni najlepših železniških prog na Madžarskem

Retro vlaki vas ob koncih tedna v aprilu in maju vabijo na potovanje v preteklost na Bakony, eno najlepših železniških prog na Madžarskem.

Štiri vikende bodo retro vlaki, ki vozijo med Györom in Veszprémom, prevažali nostalgično vzdušje in navdušene potnike. Od 29. aprila do 21. maja bosta ob sobotah, nedeljah in praznikih vsak dan vozila dva para vlakov.

Retro vlak bo vozil prek Bakonyszentlászla in Zirca iz Györa v Veszprém ob 10:13 in 16:13 ter iz Veszprema v Győr ob 13:25 in 19:25.

Vlaki, ki bodo na voljo po rednih cenah, bodo sestavljeni iz starinsko pobarvanih, oljnozelenih vagonov Bhv, kontrolnega vagona in redkega 105 let starega vagona SR 404 bistro, ki ga bo vlekla ropotajoča lokomotiva.

Posebnost je tudi ta, da lahko razdaljo med Györom in Veszprémom premagate v vagončku bistro s priljubljenimi jedmi, ki jih ponuja 75 let stara potniška služba, kot so masten kruh, kaša in pijača za gašenje žeje.