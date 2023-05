6 odličnih spomladanskih razstav v Budimpešti, ki si jih je vredno ogledati

Hladnost razstavnih prostorov v toplih pomladnih in poletnih mesecih nenadoma postane privlačna: pojdite se ohladit v muzej! In ko ste tam, se potopite v raznoliko kulturo, ki jo ponujajo umetniške ustanove v Budimpešti.

Muzej iluzij

Če ste iskali edinstveno interaktivno razstavo v središču Budimpešte, ne pozabite na svet Muzeja iluzij, ki čaka, da ga odkrijete! Nič ni tako, kot se zdi v muzeju, ki se nahaja le za roko stran od Deákovega trga, kjer vas različni prostori, instalacije in predmeti hkrati osupnejo, zmedejo in navdušijo. Med vznemirljivim, a poučnim obiskom se lahko fotografirate v številnih ogledalih Neskončne sobe, se potopite v Vrtinčasti tunel in se pogledate v Pravo ogledalo. Ne zamudite te bleščeče pustolovščine!

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 3. | Stalna razstava

OKUS – SPOMIN – SLIKE

Sodobna razstava v Budimpešti, nastala iz nenavadnega sodelovanja: PICK salami se je povezal s sedanjimi in nekdanjimi grafičnimi umetniki MOME, ki so s sodobnimi deli obujali svoje neizogibne spomine na okuse salam, ki jih Madžari zbirajo skupaj že 150 let. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno, se vrti okoli salamarskih spominov naših generacij, zanimiva predavanja in vodstva pa bodo v maju potekala tudi v BBB KultPontu. Oblikovalka hrane Angéla Góg bo imela interaktivno predstavitev, László Herbszt, inštruktor MOME in kustos razstave, pa bo obiskovalce večkrat sprejel z vodenimi ogledi. Vsi programi so brezplačni, vendar je obvezna registracija.

BBB KultPont | Do 18. maja 2023

Razstava madžarske novinarske fotografije

Dela najboljših fotoreporterjev naše države so vsako leto predstavljena na razstavi madžarske novinarske fotografije. V Capa centru bo tudi letos na ogled razstava nagrajenih del, ki si jo lahko zainteresirani ogledajo do 28. maja. Mednarodna žirija je izmed več kot dva tisoč fotografij in serij fotografij izbrala najboljše: veliko nagrado natečaja je prejel István Huszti za fotoreportažo The Shards, ki jo je posnel v vojni razdejani Ukrajini. Razstavo v Budimpešti dopolnjuje potujoča razstava, ki zmagovalna dela predstavlja tudi drugod po državi.

Capa Center | Do 28. maja 2023

Učinek Budimpešte – kapitalske povezave in identitete

Kot vrhunec programskega sklopa ob 150. obletnici združitve mesta nova razstava išče odgovor na to, kaj pomeni biti Budimpeščan. Namen razstave, ki je postavljena v grajskem muzeju BTM na Budimskem gradu, je ujeti atmosfero Budimpešte, predvsem pa prikazati raznolikost, ki je značilna za mesto. Identiteta Budimpešte dobiva pomen skozi prebivalce mesta, zato razstava temelji tudi na njihovih zgodbah, ki se zaokrožijo s sodelovanjem obiskovalcev. Do konca razstave naj bi se gledalčeva podoba Budimpešte obogatila, preoblikovala ali vsaj bolj niansirala.

Grajski muzej BTM | 5. maj 2023 – 31. marec 2024

Csontváry 170

Gradivo za razstavo Csontváry 170, ki praznuje 170. obletnico rojstva Kosztke Tivadar Csontváry, je bilo zbrano iz javnih zbirk Budimpeštanskega muzeja lepih umetnosti in Muzeja Janusa Pannoniusa v Pécsu. Izjemno razstavo, na kateri je 40 del, si je v prestolnici mogoče ogledati do julija, od avgusta naprej pa si jo lahko zainteresirani ogledajo v muzeju Csontváry v Pécsu. Razstava, ki se pokloni enemu najizvirnejših ustvarjalcev madžarskega slikarstva, ponuja popolno sliko Csontváryjevih glavnih motivov, tem in življenja – resnično nepogrešljiv program za ljubitelje umetnosti.

Muzej lepih umetnosti | Do 16. julija 2023

Balázs Somorjai: Svet plošč

Nenavadna in ljubka raznolikost ljudi, ki živijo v panelnih stanovanjih, je središče vznemirljive serije fotografij Balázsa Somorjaija. Slike, posnete v premišljeno osvetljenem prostoru, so bile predhodne in navdihnjene z osebnim pogovorom, tako da dela kažejo na preplet in usklajenost osebnosti in zasebnega prostora. Večletni fotografski projekt – ki je zdaj na ogled v Capa centru – dokazuje, da se v stanovanjih pustih, enoličnih stanovanjskih naselij skrivajo pisani posamezniki in zgodbe, ki v sivini ustvarjajo dom v svojem edinstvenem slogu.

Capa Center | Do 3. junija 2023