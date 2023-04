5 očarljivih madžarskih vasic, katerih urejene švabske hiše vabijo na idilično potepanje

Na spomladanskem izletu si poleg lepot postopoma prebujajoče se narave vzemite čas tudi za ogled prijetnih ulic in vrat očarljivih naselij, ki hranijo številne švabske zaklade in tradicije.

Császártöltés

Če si želite idiličnega sprehoda s posebnim vzdušjem, boste pol ure vožnje iz mesta Baja, zapustivši mesto Hajós, našli Császártöltés. Ulice Takarosa, vrste kleti, ki segajo približno 300 let nazaj, in njegove zgradbe ohranjajo švabsko tradicijo brez izjeme. V naselju je veliko zakladnic in hiš, ki ponujajo priložnost za spoznavanje lokalnih tradicij, v njegovi najstarejši zgradbi je na primer hiša Švabske krajine. Tu živeči starejši ljudje poleg kulture do danes ohranjajo tudi švabski jezik.

Óbánya

Le pol ure vožnje iz Pécsa se v divji dolini, obdani s hribi, nahaja Óbánya, imenovana tudi »madžarska Švica«. V enoulični vasi se ena za drugo vrstijo švabske hiše z verandami iz starih časov, nekaj manj kot 100 prebivalcev pa naseljuje tudi očarljiva skrinjica z dragulji Vzhodni Mecsek. Poleg mnogih drugih zanimivosti bi bil greh ne raziskati tega nemotenega naselja v Baranji med vašim potepanjem po dolini Óbánya.

Magyarpolany

Očarljivo naselje se skriva v divjem in novem gozdu Bakony, v osebi Magyarpolány. Naselje za mnoge slovi po eni najlepših kalvarij pri nas, zgrajeni v baročnem slogu, njegove prijetne ulice in urejene hiše pa ena za drugo ustvarjajo prijetno vzdušje. XVIII. Leta 1752 so se v naselje naselili Nemci iz Šlezije in Gornje Avstrije, ki je do sredine 20. stoletja postalo skoraj nenaseljeno. Tájház in vaški muzej ter letni švabski ples ponosno ohranjajo lokalno tradicijo in ohranjene spomine na arhitekturo.

Kismaros

Tudi tistim, ki iščete prijetne ulice, nize hiš in ljubka švabska vrata v Donavskem okljuku, ni treba iti daleč. V začetku 18. stoletja so se nemški naseljenci preselili, da bi nadomestili Madžare, ki so umrli pod turško okupacijo. Po številnih zgodovinskih dogodkih se je prebivalstvo nemškega porekla nenehno razlagalo. V naselju, ki je zelo ponosno na svojo preteklost, Švabska muzejska zbirka Kismaros in skupnost Švabov Kismaros še danes ohranjata švabsko tradicijo.

Nemesnádvar

Naselje Nemesnádudvar se lahko pohvali tudi z eno najlepših kleti v vinorodnem okolišu Hajós-Bajai s pravljičnimi hišicami. Na ulicah in celo na pobočjih vasi se ena nad drugo vrstijo pobeljene novinarske hiše. Čeprav se Nemesnádudvar splača obiskati tudi med prijetnim spomladanskim sprehodom, vam Festival novega vina na Miklavževo, ki se odvija vsako leto, poleg vin ponudi priložnost, da okusite, kakšna je živahna švabska trgatvena zabava.