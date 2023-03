5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer lahko na vilice nataknete najbolj okusne ocvrte jedi

Nepogrešljive jedi nedeljske mize so ocvrte jedi, pa naj bodo mesne ali brezmesne. Če pa bi želeli košček ocvrtega mesa, ocvrtega sira ali ocvrtih specialitet natakniti na vilice ne samo med nedeljskim kosilom, potem obiščite naslednje restavracije!

Buja Disznó-k

Buja Disznó-k, ki se je začel leta 2015 na Belvárosi Piac, se zdaj ponaša z lokacijo v Pešti in eno v Budimu ter velja za trdnjavo globoko ocvrtega mesa v Budimpešti. Kajti v nebesih ocvrtega mesa Lajosa Bírója imajo glavno vlogo najkakovostnejše velikanske ocvrte rezine. Zlato rjavo, hrustljavo nedeljsko ocvrto meso s kislimi kumaricami in neponovljivo krompirjevo solato lahko naročite vse dni v tednu. Vendar pa se izbira ne ustavi pri ocvrtem mesu, na tržnici Fény Street Market in Városligetu lahko poskusite globoko ocvrta račja jetra, globoko ocvrta svinjska ušesa in celo globoko ocvrte sirne specialitete.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12. | 1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3. | Spletna stran | Facebook

Ropogó

V nekontroverznem imperiju Múzeum krút so brez izjeme mislili na vse in vsakogar. Ropogó ponuja tako veganske kot mesne možnosti ter zahvaljujoč tehnologiji mariniranja in peke globoko ocvrte, a lahke jedi, tako da lahko vsak najde nekaj po svojem okusu. V tej restavraciji v središču mesta, ki je nepremagljiva glede hitrosti in kakovosti, lahko brez slabe vesti stlačite ocvrt sejtan ali trakove piščančjih prsi, ocvrto polenovko ali dvojno hrustljav pohan čedar sir v najrazličnejše omake.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 41.

Tölcsibe

Ne tako dolgo nazaj je Tölcsibe, ki slovi po hrustljavem vafeljskem kornetu in slastnih grižljajih, ki kornet napolnijo do roba, svoji ponudbi dodal novo noto. Njihov speckó pohan piščanec je bil zavit v popolnoma novo kožo, tako da nam ni treba skrbeti, razen da uživamo v nebeški izkušnji hrustljavo ocvrtega piščanca v njegovem polnem sijaju. V njihovi Supreme ponudbi lahko povprašate po piščančjih delih, perutnicah, stegnih in prsih, pripravljenih s suvidom, ki mu hrustljave drobtine in skrivna kombinacija začimb naredijo nepremagljivega. Dejstvo, da je tudi brez glutena in mlečnih izdelkov, je le češnja na torti.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 23. | 1111 Budimpešta, Budafoki út 16.

Cheesy Budapest

Restavracija Cheesy Budapest v Katona József utca je sirarski raj, ki oživi za ljubitelje sira. Pri nas ni samo ene vrste ocvrtega sira, saj so trapist, dimljeni in ementalec ter čedar zviti v poseben kožuh. Seveda to ne bi bili sirarski raj, če ne bi mogli ugrizniti v hrustljav hamburger iz topljenega sira kar tukaj, v Újlipótvárosu. Seveda ne bodo razočarani niti ljubitelji mesa, saj lahko uživajo v družbi hamburgerjev z ocvrtim piščancem in drobtinastih bivoljih polpetov.

1137 Budimpešta, Katona József utca 24.

A Rántott Húsos

A Rántott Húsos te v Óbudo zvabi s tako bogato ponudbo, kot bi bili povabljeni na kosilo k babici. Tu nam pripravijo sočno ocvrto meso iz piščanca, hrbta in reber, slednja dva pa lahko naročimo tudi namazana s kislo smetano in potresena s sirom. Če ga imate, ga poskusite in vsekakor preizkusite čudovit izbor brbončic s prilogami, omakami in kumaricami, ki se odlično podajo k ocvrtim dobrotam. Ko končate z ocvrtim mesom, obvezno pustite nekaj prostora za palačinke po babičinem receptu!

1036 Budimpešta, Lajos u. 93/E