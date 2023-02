V pričakovanju pomladnega sprehoda v osrčju Budima 1: 9 čudovitih znamenitosti na Svábhegy

Pomlad se nezadržno bliža in z njo, upajmo, tudi lepo vreme, zato imamo vse več priložnosti za potepanje po razburljivih delih mesta v okviru prijetnega sprehoda XII. in Svábhegy, ki se nahaja v okrožju, nima le pohodniških točk, ampak tudi številne arhitekturne zaklade.

Cerkev svetega Lászla

Razvoj načrtov za gradnjo cerkve, ki jo prečkajo priljubljene pohodniške točke, se je začel leta 1852, glavni promotor pa je bil baron József Eötvös, ki je bil tudi sam prebivalec Svábhegyja. Za njeno izgradnjo in posvetitev so prispevali številni ugledni ljudje: kralj Ferenc József je daroval 200 forintov, kraljica Elizabeta je darovala dragoceno mašno oblačilo, v ta plemeniti namen pa so namenili tudi prihodke od nastopov umetniške skupine iz Svábhegyja. Načrte za cerkev, ki je bila dokončno dokončana in posvečena poleti 1860, je pripravil dvorni arhitekt Romani von Ringe, pri gradnji kapele pa je pomagal sam Miklós Ybl. Skozi leta so s številnimi obnovami poskrbeli, da zasije v prvotnem sijaju gorskega dragulja.

1125 Budimpešta, Diana utca 15/a.

Otroška železnica

Če se želite povzpeti na pobočja Budimskega gorovja, ko se bliža pomlad, ne pozabite, da lahko pravljično pokrajino in panoramo Budimpešte opazujete tudi z otroške železnice. Kultno prevozno sredstvo čaka na potovanja željne vse leto, uživanje v prebujajoči se naravi v odprtih kočijah pa se izkaže za posebno atmosferski program.

1021 Budimpešta, Gyermekvasútóz út 5.| Spletna stran

Marca parna lokomotiva puha po Budimskih hribih:

Nostalgični vlaki prinašajo retro vzdušje v Budimpešti Nostalgični vlaki prinašajo retro vzdušje v Budimpešti

Zadnja dva konca tedna v februarju in prva dva konca tedna v marcu sta v Budimskem pogorju ponovno v ospredju retro vzdušje in nostalgija parnih lokomotiv.

Jókai vrt

Če želite razkošno panoramo in tiho vrtno tišino ali če bi radi videli vsakdanje življenje literarnega življenja 19. stoletja, se odpravite v vrt Jókai! Pisateljeva ljubezen do narave je bila odločilna v njegovem življenju, zato je leta 1853 kupil parcelo na Svábhegyju, na kateri sta stala opuščen rudnik in propadajoča hiša. Vse to mu je uspelo pridobiti za 2200 HUF od avtorskega honorarja za romana Egy magyar nabob in Zoltán Kárpáthy, eden od razlogov za visoko ceno pa je bil tudi ta, da je takrat še divji vrt ponujal čudovit razgled na mesto. Namesto gostega grmičevja je zasadil vinsko trto in sadno drevje, okrog prenovljene hiše pa uredil manjši okrasni park.

V značilnostih impresivne hiše v Svábhegyju ni lahko uživala samo družina Jóka: v času žetve na vrtu so se tu odvijali veliki dogodki madžarskega umetniškega življenja, pravljični vrt pa so v preteklih letih obiskali številni pisci in časopisni uredniki. Po pisateljevi smrti je bilo območje zanemarjeno, vila Jókai je bila zaradi slabega stanja porušena, stala je prazna, nato pa leta 1975 razglašena za naravovarstveno območje državnega pomena, od leta 2007 pa za zaščiten zgodovinski vrt.

1121 Budimpešta, Költő u. 21.

Elizabeth razgledišče

Če imamo srečo, lahko vrhove Visokih Tater vidimo celo z razgledne točke Erzsébet na hribu János, ki jo meščani prestolnice obožujejo. Razgledna točka, zgrajena iz apnenca iz Harászta in Borosjenőja, je bila dokončana leta 1910. Do nje najlažje pridete z zgornje postaje žičnice, v bližini pa potekajo tudi številne pohodniške poti. Zanimivo je, da je njena stalna dekorativna razsvetljava navdihnila na primer osvetlitev Ribiške bastije in parlamenta.

Kartažanska vila

Okolica je bogata s še lepšimi vilami, eden izmed draguljev nabora pravljičnih zgradb, vila Karthauzi ali hiša Karthauzi, je res posebna znamenitost. Na tem območju je stala vila Józsefa Eötvösa, ministra za vero in javno izobraževanje Batthyányjeve vlade, na koncu njegove posesti pa je stala osamljena koča, kamor se je pogosto umaknil, da bi meditiral in pisal. Medtem ko je stanovanjska stavba, znamenita vila Eötvös, iz II. Nedavno prenovljena rezidenca Karthauzi, uničena med drugo svetovno vojno, še vedno sije na koncu mesta.

Széchenyijev spomenik

Spomenik, zgrajen v 19. stoletju, je lahko dostopen z železniške postaje Széchenyihegy, kamor pripelje otroška železnica iz Hűvösvölgyja, tako da lahko zimski sprehod združite celo z divjo vožnjo z vlakom. Preden odkrijete romantično razgledišče, se splača odpraviti na daljši sprehod po ulicah, obdanih s čudovitimi vilami Svábhegy, če pa bi se radi odpočili ali pogreli, obiščite bližnjo Szamos Szépkilátás Cukrászda.

1121 Budimpešta, Széchenyi-emlékút 12.

Observatorij Svábhegy

Največji in najbolj romantičen observatorij v Budimpešti se nahaja v starodavnem gozdnatem okolju, le nekaj sto metrov od Normafe. V čudovitem parku so bile zgradbe in kupole raziskovalnega inštituta, vključno z velikansko kupolo, ki skriva enega največjih demonstracijskih teleskopov na Madžarskem. Observatorij lahko obiščete po vnaprej objavljenih programih in ga najamete za šolske skupine, dogodke in tudi zasebne dogodke z informativnim in zabavnim strokovnim vodstvom.

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Spletna stran

Vodni stolp Svábhegy

Vodni stolp Svábhegyi, ki je odgovoren za oskrbo z vodo v Hegyvidéku, je eden redkih vodnih stolpov v Budimpešti, ki še vedno deluje več kot stoletje po predaji. Osmerokotna armiranobetonska zgradba, ki jo je zasnoval Szilárd Zielinski, ki je zasnoval tudi vodni stolp Margaretinega otoka, in je bila dana v uporabo leta 1912, je visoka 30 metrov in po svojem slogu krepi tabor historicistično-secesijske arhitekture in njene nadgradnje. Bazen s premerom 6 metrov sprejme 200 kubičnih metrov vode. Zanimivo je, da je bil Svábhegy pomemben vir vode že v srednjem veku: kralj Mátyás je s 6 km dolgim ​​akvaduktom zagotavljal potrebe po vodi Budimskega gradu.

Mala Švabska gora

Kis-Svábhegy, ki velja za mlajšo sestro Svábhegyja, je zlahka dostopen z avtobusom iz Déli pályauudvar in Széll Kálmán tér, zaradi česar je popolna destinacija za poldnevni oddih ob koncu tedna. Zaradi čudovitih stavb meščanskih vil se je vredno povzpeti na hrib, a poseben bonus je, da se med številnimi zgradbami na vrhu skriva tudi majhna zelenica. Obronek je sicer že gosto pozidan iz vseh smeri, a ta skoraj hektar velik prostor ponuja kljub temu, da je sredi mesta, občutek gozda.

Območje je bilo stoletja nerodovitna gora z vinogradi na strani, nato pa so ga v začetku 20. stoletja zapolnili meščani srednjega sloja, saj je bilo idealno mesto za življenje: bilo je blizu mesta in imelo je čudovit razgled s strani gore. Med drugo svetovno vojno je služil kot protiletalska topniška postaja, nato pa je bil ponovno naseljen šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Na vrhu Kis-Sváb-hegy je bil leta 1978 ustanovljen gozdni park, ki je bil zasajen z redkimi in zaščitenimi sortami rastlin. Ta del gore je trenutno pod zaščito narave.