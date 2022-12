5 odličnih interaktivnih razstav v Budimpešti, če iščete edinstveno izkušnjo

Interaktivne razstave, ki že leta navdušujejo, postavljajo koncept obiska muzeja v novo perspektivo. Na srečo je muzejev in razstavnih prostorov po vsej Budimpešti vedno več, če želite pridobiti nova znanja v okviru nenavadne izkušnje. Pokažemo vam naše priljubljene!

V tem članku boste našli še 6 odličnih interaktivnih razstav >>

Zabavno znanstvenozgodovinsko razstavo Álmodoi 20 Millenáris Álmok si lahko ogledate le še do 10. januarja. Interaktivna razstava, ki predstavlja madžarske genije in njihove izume z uporabo najsodobnejših orodij – npr. Z očali VR, LED steno in 150 različnimi zasloni predstavlja skoraj 600 madžarskih izumov in razvoja iz preteklega pol tisočletja. Zadnje tedne si lahko otroci razstavo ogledajo brezplačno.

Denar je pot

V nedavno prenovljeni poštni palači v kraju Széll Kálmán tér sta nadzorni center madžarske nacionalne banke in finančni muzej, ki obiskovalce že od pomladi pozdravlja z razburljivo brezplačno razstavo. Sodobna, podrobno razčlenjena razstava je lahko zanimiv program za mlade in starejše, saj lahko v muzeju spoznavamo zgodovino denarja s pomočjo številnih igrivih, interaktivnih orodij in vizualnih rešitev. Čeprav je obisk brezplačen, se je zanj potrebno predhodno najaviti, za ogled razstave pa si je vredno vzeti vsaj dve uri.

Muzej svetlobne umetnosti

The Light Art Museum Budapest je največji muzej svetlobne umetnosti na svetu, ki ga je leta 2022 ustanovila skupina madžarskih umetnikov. Na območju nekoč priljubljene ulične tržnice Hold se je odprlo samostojno umetniško razstavišče prestolnice, kjer so na 2000 kvadratnih metrih razstavljene impresivne veččutne instalacije. Razstava predstavlja dela znanih umetnikov, kot sta László Moholy-Nagy in Victor Vasarely. Namen novovalovskega muzeja je zbližati ljudi s pomočjo tehnologije in predstaviti nove možnosti dojemanja prostora.

Potujoča galaksija

Sredi decembra so na ulici Kecskemét v Budimpešti odprli interaktivno razstavo Vojna zvezd. Edinstvena razstava predstavlja na stotine maket, maket in lutk v naravni velikosti, predvsem iz originalnih delov trilogije. Poleg posebnih relikvij je razstava Potujoča galaksija, ki bo odprta predvidoma do marca 2023, edinstvena tudi zaradi prostorov, kulise in interaktivne opreme, ki spominja na prizore iz filmov.

Muzej iluzij

Obiskovalci Muzeja iluzij v Budimpešti lahko spoznajo in izkusijo delovanje človeškega zaznavanja in možganov v osmih tematskih sobah, desetinah instalacij, edinstvenih hologramih, vrtinčastem tunelu, edinstvenih logičnih razvojnih igrah in številnih neverjetnih iluzijah. V svetu zabave in fascinantnih trikov lahko vsi, od mladih do starih, razvozlajo, zakaj vidimo stvari, ki jih naši možgani ne morejo razumeti, hkrati pa spoznajo perspektivo, čutno prevaro ter čudeže znanosti in človeških možganov. Fotografiranje ni le dovoljeno, ampak močno priporočljivo!