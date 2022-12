Najbolj okusna poletna torta: Jagodna skutina košarica

Končno je tu maj, s tem pa tudi sezona jagod, sladke jagode pa lahko uporabimo kot sestavino za nešteto tort. Marsikdo ne ve, da je vsebnost vitamina C v jagodah večja kot v limonah, poleg tega pa jih lahko zaradi nizke vsebnosti ogljikovih hidratov uživamo pogumno in obilno. Sedaj vam ponujamo izjemno okusno, hitro in enostavno jagodno skuto, ki bo zagotovo ugajala vsem.

Sestavine (za približno 13 kosov)

Za testenino

125 g moke

60 g masla/margarine

pol žličke pecilnega praška

25 g sladkorja v prahu

1 rumenjak

1 žlica kisle smetane

1 ščepec soli

jedilno olje za mazanje kalupov

Za nadev

250 g skute

200 g mascarponeja

90 g sladkorja v prahu

1 vrečka vanilijevega sladkorja

naribana lupinica polovice limone

nekaj kapljic limoninega soka

jagodna marmelada

Za okras

13 svežih jagod

Priprava

Pečico segrejemo na 190 stopinj in pripravimo linzer testo. To naredimo tako, da zdrobimo maščobo z moko, nato dodamo ostale sestavine in jih zgnetemo v homogeno testo.

Iz testa oblikujemo kroglice po 20 gramov, ki jih vtisnemo v naoljene modelčke za košarice.

Košarice vsaj za pol ure postavimo v hladilnik, a dlje ko stojijo, lepše bo testo.

Ko jih vzamemo iz hladilnika, jih prebodemo z vilicami in gremo lahko v pečico. Pečemo jih na 190 stopinjah približno 5 minut, nato jih pečemo na 170 stopinjah še nekaj minut, dokler ne dobijo lepe enakomerne barve.

Ko je pripravljen, ga vzamemo iz pečice in pustimo, da se ohladi. Do takrat pa pripravimo skutino kremo. To storite tako, da s tlačilko za krompir prebijete skuto, nato dodate ostale sestavine in zmešajte do gladkega. Če je krema pregosta, jo lahko zmehčamo z maskarponejem ali kislo smetano.

Nato lahko sestavimo košare. Vzamemo jih iz modela, namažemo z žličko jagodne marmelade, napolnimo s skutino kremo in na koncu okrasimo s svežimi jagodami.

Hvala Melaniji Gál za recept!

Gastronomija, Recepti sladice slaščice torta