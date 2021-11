Pekarna à table praznuje 10. rojstni dan s posebno dobrodelno zbirko peciva!

Francoska pekarna à table!, ki ima v Budimpešti kar 13 trgovin, letos praznuje 10. obletnico obstoja in v sodelovanju s skladom Remény (Upanje) in organizacijo Wolt podpira zdravljenje otrok z levkemijo.

Francoska pekarna, slaščičarna in zajtrkovalnica à table s 13 trgovinami v Budimpešti praznuje svoj deseti rojstni dan z ekskluzivnim izborom peciva. Ob tej priložnosti lahko med 1. in 30. novembrom tukaj kupite posebno zbirko kolačkov Paris Brest v vseh 13 trgovinah in prek Wolta, kjer bo pekarna za vsako prodano škatlo namenila 500 forintov fundaciji Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (Upanje otrok z levkemijo, javna fundacija).

Sredstva, zbrana v skupni akciji »Pecivo za upanje”, bodo namenjena nakupu najsodobnejše opreme za enoto za pediatrično hematologijo in presaditev matičnih celic osrednje bolnišnice Južno-peštanske regije – Nacionalnega inštituta za hematologijo in infektologijo, ki bo vsako leto pomagala pozdraviti več mladih bolnikov z levkemijo.

Za nakup naprave je potrebno zbrati milijon forintov, to pa je prispevek vseh, ki se odločijo za izbor slaščic Paris Brest, ki jih je za to priložnost pripravil slaščičarski mojster Árpád Szűcs.

Zbirka peciva je na voljo na platformi Wolt in v kateri koli trgovini 13 à table! trgovine: znane trgovine na ulicah Arany János, Madách Trg, Wesselényi ulica, Balzac ulica, Böszörményi cesta, Retek ulica in Márton Áron trg, v Árkádu in MOM Parku ter tudi na štirih novih lokacijah, ki so bile pravkar odprte, in sicer Etele in Corvin Plaza, ter v njihovih pekarnah na ulicah Sasad Ligeti in Klapka.