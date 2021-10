5 čudovitih krajev v Budimpešti in njeni okolici, ki so odlični za dolge jesenske sprehode

Eden najlepših jesenskih pogledov je zagotovo gozd, ki se počasi preliva v tople barve, v katere se lahko potopite med svojim pohodom. Ni vam treba iti daleč, da se za nekaj časa umaknete iz mesta.

Dolina žalosti – Búbánatvölgy

Približno 50 kilometrov od Budimpešte, približno uro vožnje stran, se v skritem kotičku kolena Donave nahaja Búbánatvölgy, ki v nasprotju s svojim imenom sploh ni žalostna lokacija. Ta skrivnostni mali čudež se nahaja med goro Szamár hegy in goro Hosszú hegy, na meji Nacionalnega parka Donava-Ipoly. Dolina je lahko dostopna, zato je zelo priljubljena med pohodniki, zaradi bližnjega prenovljenega otroškega igrišča pa je odličen kraj za obisk tudi za velike družine. Dolina se nahaja na mirni in osamljeni lokaciji, zato je priljubljena tudi med ribiči. Če si zaželite kuhanja na odprtem ognju ali nad ognjem pečene slanine, je na voljo tudi prostor za to.

Búbánatvölgy v večerni svetlobi/ Fotografija: Leyer Péter

Grič majhne straže – Kis-Strázsa hegy

Grič majhne straže – Kis-Strázsa hegy, ki se nahaja na obrobju mesta Esztergom, je eden zadnjih grebenov Pilisa, visok le 233 metrov, zato po velikosti spominja na hribček. Ko se približujete griču, lahko v daljavi opazite visoko stavbo, ki spominja na svetilnik, to je razgledna točka Kis-Strázsa. Na vrh stolpa se lahko povzpnete le po predhodni najavi, vendar je panoramski pogled tako čudovit, da se vsekakor splača najaviti. Vredno je raziskati tudi umetno ustvarjeno jezero Gyilkos-tó, pravljična vilinska vrata ali Tündérkapu in eno najbolj edinstvenih madžarskih jam, jamo Strázsa, ki je v bližini.

Fotografija: Horváth Zsolt

Slap v dolini Jegenye

Največji slap v hribovju Buda pohodnike, pa tudi nas, spominja na območje, kjer so doma vile. Zato ni čudno, da je slap v dolini Jegenye na območju Solymár eden najbolj priljubljenih krajev v okolju prestolnice. Ob potoku Paprikás je na 4-5 m visokem skalnem stopnišču nastal čudovit slap, ki ga je najlepše občudovati od zgoraj. Če si želite zbistriti glavo, se za nekaj sekund osredotočite na pljuskanje vode, ki vam bo zagotovo zbistrilo misli, poleg tega pa je to čudovit pogled.

Fotografija: Fürst József

Ekskurzijska pot Jági

Pot Jági se nahaja na obrobju mesta Pilisszentiván, v narodnem parku Duna-Ipoly, in ponuja enostavno, a raznoliko pot za začetnike. Skupna dolžina poti je le 3,5 kilometra, vzponi pa so minimalni, zato jo lahko prehodite v največ dveh urah. Zaradi preproste poti je odlična destinacija za družine z majhnimi otroki in starejše osebe. Pohod se začne v dolini potoka Vadász-Réti in vodi mimo jezera Jagi, ki je jeseni še posebej lepo, ter majhne obcestne razgledne točke. Zadnji del poti vodi mimo hiš bližnje vasi nazaj na izhodišče.

Fotografija: Wikipédia (Solymári)

Cvetlična planota – Virágos-nyereg

Če želite potovati le malo oddaljeno od glavnega mesta, je za vas prava destinacija Cvetlično gorovje na severni strani gorovja Tri meje. Naravni rezervat je pravzaprav velika jasa, ki je stičišče več pohodniških poti. Vendar je dobro nositi pohodne čevlje, saj je pot do cilja dolga. Velika planota je priljubljen kraj za izkušene astronome, saj ni ničesar, kar bi oviralo obzorje, zato je odlično izhodišče za večerno opazovanje neba. Če imate srečo, da je dan jasen, se lahko po dolgem pohodu sprostite pod zvezdami.

Fotografija: Dobra fotografija