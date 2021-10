8 najbolj osamljenih kavarn v Budimpešti, ki jih je vredno obiskati v zgodnjejesenskem glavnem mestu

Vsi, ki smo krajši ali daljši čas živeli ali živimo v Budimpešti, poznamo kavarno, ki nam je zelo, zelo pri srcu, kamor radi zahajamo preprosto zato, ker je prijetna in skrita pred radovednimi pogledi.

Buda

This is

Našo pustolovščino začenjamo z zakladom, ki ga je treba odkriti in spoznati, to pa ni nič drugega kot stanovanjsko naselje Gázgyár v okrožju Óbuda. Tisti, ki ste se že odpravili sem, morda poznate prvo specializirano kontejnersko kavarno v državi This is, ki se skriva v senci dreves v parku Graphisoft v sodobni preprostosti, ki ni prav nič okorna. Skriti zaklad Óbuda je kot nalašč za vas, če se med kolesarjenjem ustavite, da bi si odpočili, še bolj pa, če si želite nekaj ur preživeti v naravi na terasi.

1031 Budapest, Gázgyár u. 3.

Galerija in kavarna Bálint

Ko se udobno sprehodimo ob Donavi, se povzpnemo na hrib Rózsadomb in na koncu zavijemo proti Pasarétu, najdemo skriti kulturni talilni lonec drugega okrožja, kavarno galerije Bálint, ki je bila v začetku leta 2000 skrita v kleti budinske vile na ulici Házmán. Kavarna, ki se je spontano razvila iz delavnice, se je z leti seveda spreminjala in dodala številne relikvije in spomine, vendar je družinsko in intimno vzdušje povsem enako kot ob odprtju kavarne.

1026 Budapest, Házmán ulica 5.

4minutes café

Ko govorimo o Budi, nikakor ne zamudimo grajske četrti Buda in njenih mirnih ozkih ulic z majhnimi hišicami, kjer se nahaja prisrčna kavarna 4minutes s svojo najbolj prisrčno postrežbo. Za jutranji sprehod ali popoldansko osvežitev je prijetno počivati nad mestom ob božanski specialni kavi, posebnem čaju ali surovem, veganskem in brezglutenskem pecivu.

1014 Budapest, Országház ulica 15.

Flowerpower

Vendar se tu še ne bomo ustavili, sedaj pa usmerimo svoj pogled na dvanajsto okrožje. V kleti meščanskega stanovanja na ulici Jánosa Kissa se nahaja Flowerpower, kavarna in cvetličarna, dragulj okrožja Hegyvidék. Gosto rastlinje in le nekaj miz sporoča, da se v zelenju skriva zaklad, in ko ga najdete, se boste skoraj vedno želeli vrniti na ta kraj.

1124 Budapest, Kiss János altábornagy ulica 54.

Pest

Matinée

Po raziskovanju Bude bi bilo škoda zamuditi najbolj odmaknjene kavarne v Pešti, zato se odpravimo naravnost v šesto okrožje, v klasično, a sodobno kavarno Matinée, skrito v Kodály körönd. Kotiček, odprt od jutra do večera, izžareva intimnost ter ponuja odlične kave in vina najboljše kakovosti.

1068 Budapest, Benczúr u. 2.

Cube Coffee Bar

Nenazadnje vam ni treba iti daleč, da bi našli še en skriti dragulj v okrožju, saj je kavarna Cube Coffee Bar v šestem okrožju morda namenjena prav temu. Njihovo svetlo praženo kavo dostavlja Casino Mocca, odličen napitek za uživanje v zdravih sladicah, veganskih in vegetarijanskih prigrizkih, medtem ko se sproščate in opazujete drevesa, ki se držijo zelenega parka na trgu Hunyadi.

1067 Budapest, Hunyadi trg 8.

The Goat Herder

V sedmem okrožju, prav nasproti Univerze za veterinarsko medicino, se nahaja tudi nenavaden kraj, ki ga mnogi še niso odkrili, The Goat Herder. Seveda kraj ni poseben le zaradi svojega imena in izvora imena, temveč tudi zaradi izjemnega, mirnega in skrivnostnega vzdušja ter filozofije kave, da ne omenjamo posebne slike, ki visi na steni te kavarne.

1078 Budapest, Házmán ulica 5.

Rengeteg RomKafé

Za tiste, ki na ulici Tűzoltó v devetem okrožju iščejo skrito zatočišče, imamo dobre novice: tam se za rdečimi vrati skriva kavarna Rengeteg RomKafé. Vstop v ta prostor je več kot eklektičen, saj pogled vedno pritegne nekaj nenavadnega, bodisi medvedji brlog, ki se skriva v kotu, bodisi neskončna ponudba vroče čokolade, kave in čaja.

1094 Budapest, Tűzoltó u.22.