Jeseni vas v kleti Kőbánya čaka srhljiva tekaška pustolovščina

Tek Noč čarovnic 2026 7. novembra obljublja izjemno doživetje: temni hodniki, srhljive luči, srhljivi zvočni učinki in nepričakovano pojavljajoče se grozljive figure bodo preizkusile pogum udeležencev, in to ne le katere koli lokacije, v kleti Kőbánya. (x)

Na podzemni tekaški pustolovščini lahko vsak, od začetnikov do izkušenih tekačev, najde pravi izziv zase. Na razdaljah 4,3, 7, 14 in 21 kilometrov je športna izkušnja zagotovljena v kombinaciji z vznemirjenjem, medtem ko najmlajše in družine čakajo tudi krajši, površinski teki.

Tisti, ki bi posebno lokacijo raje raziskovali peš, lahko podzemno pustolovščino doživijo tudi na 8-kilometrski turi Ötproba. Seveda tudi kostumi ne morejo ostati doma: najstrašnejši, najzabavnejši, najboljši parni in najboljši otroški kostumi bodo ocenjeni na ločenem tekmovanju. In na cilju vas bo na izjemno doživetje spomnila edinstvena medalja za zaključek.