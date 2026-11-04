Jeseni vas čaka zakladi Male ravnine z doživetji v bližini narave in zgodovinskimi znamenitostmi.

V drugi polovici jeseni vas vabimo v severozahodni kotiček države, kjer zakladi Male ravnine oživijo v obliki divje romantičnih izletniških destinacij, neverjetnih sakralnih vrednot in osupljivih mestnih znamenitosti.

Zakladi Male ravnine

Divje romantične izletniške destinacije

Skoraj neverjetno je, s koliko naravnimi zakladi se lahko pohvali Mala ravnina, ki geografsko sploh ni podobna svojemu večjemu bratu, Veliki ravnini, ki se razprostira po neskončni ravnini. Med pohodništvom si zaslužite na svojem seznamu želja tudi temeljito raziskovanje bujnega sveta Szigetköza, kjer lahko najdete tudi zgodovinske spomenike in cerkve, ki čakajo na obisk. V milejšem jesenskem vremenu lahko v okviru vodnih tur obiščete tudi največji otok naše države, od koder lahko še lažje opazite živali, ki tukaj živijo.

Naravoslovna pot Püspökerdei, ki se razprostira na 250 hektarjih, vam ponuja tudi nekaj divje romantičnih naravnih znamenitosti, kjer se lahko s pomočjo informativnih tabel na 9 kilometrih seznanite z divjimi živalmi poplavnega gozda. Razgledna točka Lila-hegyi pa je priporočljiva za ljubitelje pohodništva: teleskop podaljša 312 metrov visoko goro za nadaljnjih 14 metrov, zahvaljujoč bleščeči panorami pa lahko občudujete pokrajino od Gerecseja do Alpokalje.

V iskanju zgodovinskih mest

V Kisalföldu lahko doživite nepozabne znamenitosti, tudi če se namesto pohodništva posvetite ogledovanju znamenitosti. Na povsem nedostojen način se Mosonmagyaróvárju rado poklonimo le, ko gremo skoznje, vendar se je vredno ustaviti v mestu, saj si niti ne predstavljate, koliko zanimivih stvari skrivajo severozahodna vrata države.

Na primer, grad na bregovih reke Lajte družine pričakuje z lepo urejenim posestvom in vznemirljivo razstavo, medtem ko je čudovita hiša Cselley odgovorna za umetniške programe mesta. V muzeju Hanság se lahko v okviru visokokakovostne razstave seznanite z bogatim živalskim svetom regije, medtem ko vam Center doživetij Futura pripoveduje o skrivnostih prihodnosti in znanosti.

Po drugi strani pa vas bosta navdušili tudi zgodovinski središči dveh največjih mest v regiji, Győra in Soprona: v mestu rek vas bosta navdušila trg Széchenyi in promenada grajskega obzidja, polna baročnih palač in benediktinskih stavb, v mestu zvestobe pa vam bodo trajna doživetja ponudili grad Taródi, ognjeni stolp in cerkev Marijinega vnebovzetja, zgrajena v 13. stoletju.

Sveti zakladi

Nemogoče je spregledati sakralno dediščino Kisalfölda, ne da bi jo omenili – dovolj je pomisliti na eno najbolj znanih znamenitosti regije, opatijo Pannonhalma. V tej več kot tisoč let stari stavbi, ki je del svetovne dediščine, lahko preživite cel dan, še posebej, če obisk združite z baročnim ogledom cerkve Matere Božje, potjo pod krošnjami in samostanskim vinarstvom, kjer lahko celo poskusite vina, ki so jih ustekleničili menihi.

Vredno si je ogledati tudi baziliko v Győru, ki poleg tega, da je ena najstarejših in najbolj ikoničnih stavb v mestu rek, skriva tudi pomembno zgodovinsko relikvijo: tukaj hranijo hermo svetega Ladislava.

Mesto Lébény, ki leži nedaleč od Győra, se lahko pohvali tudi z neverjetno cerkvijo iz obdobja Arpádovcev: romanska cerkev svetega Jakoba iz 12. stoletja je nedvomno eden naših najlepših srednjeveških spomenikov. Območje okoli ogromne cerkve lahko še bolj temeljito raziščete, če zavijete na romarsko pot svetega Jakoba, ki poteka okoli nje.

Petkrat na Mali ravnini

Seveda po potovanju ne smete zamuditi zasluženega počitka – odkrijte najbolj vznemirljive gastronomske in prostočasne izkušnje v okolici!

Posebna namestitev: Hotel Szidónia Castle

Razkošno življenje lahko doživite, če med svojim oddihom izberete eno od čudovitih sob hotela Szidónia Castle. V ponudbi skupno 45 edinstvenih sob lahko izbirate med dvoposteljnimi sobami, prostornimi suitami in prijetnimi sobami v graščinskem slogu, tako da boste zagotovo našli tisto, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Hotel ima tudi notranji bazen, finsko savno, parno kabino, bazen za kneipp, ogrevane sprostitvene postelje, fitnes in seveda odlično grajsko kuhinjo, ki zagotavlja sproščujoča jesenska doživetja.

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 37.

Priljubljena slaščičarna za sladkosnede: Baranka

V mestni četrti Várkerület v Sopronu se skriva visokokakovostna slaščičarna Baranka. Prijetna restavracija ponuja elegantne sezonske monosladice, slastne rezine torte in nebeške specialitete kave, ki bodo razveselile vaše brbončice, če pa si zaželite slane poslastice, izberite med kruhom in sendviči, obloženimi s krznom! Vedno nasmejano osebje lokala posebno pozornost namenja tudi temu, da je prostor resnično prijazen otrokom in psom: za najmlajše imajo igralni kotiček in previjalno mizico ter posodo za pitje za štirinožne ljubljenčke.

9400 Sopron, Várkerület 23.

Za ljubitelje vina: Cseri Pincészet

Cseri Pincészet, ki se nahaja nedaleč od Győra, je nedvomnoJe eden od biserov vinorodne regije Pannonhalma, ki vas vsak petek in soboto popoldne pričaka z vodeno degustacijo vin in prigrizki. Ni naključje, da je družinska vinarija v zadnjih letih postala priljubljen dobavitelj budimpeštanskih gurmanskih restavracij: na 10 hektarjih velikem pridelovalnem območju pridelujejo tudi renski rizling, sauvignon blanc, pinot blanc, pikantni traminec, merlot, cabernet franc in kékfrankos, zato bo vsak ljubitelj vina med svojim obiskom zlahka našel tisto, kar išče.

9082 Nyúl, Panoráma utca 7.

Zdrave dobrote: Vital Cafe & Bistro

Kar je okusno, bi moralo biti zdravo – pravi ekipa, ki stoji za Vital Cafe & Bistro, ki to poslanstvo v celoti izpolnjuje s svojimi glavnimi jedmi v vseh barvah mavrice in sladicami, ki so v celoti narejene iz kakovostnih sestavin. Lokalno pridelane dobrote so narejene iz sestavin brez mlečnih izdelkov, jajc, glutena, soje in sladkorja, zaradi česar so odlična izbira za goste s posebnimi dietami. Vendar pa vam lahko obljubimo, da se tudi vsejedi tukaj ne bodo imeli razloga za pritoževanje – še posebej, če si bodo naročilo začinili s skodelico posebne kave!

9022 Győr, Kisfaludy utca 39.

Za družinska doživetja: Center doživetij Szigetköz

Center doživetij Szigetköz na Dunaszigetu vas čaka z odlično družinsko pustolovščino tudi v slabem vremenu. V razstavnem salonu se lahko na igriv način s pomočjo interaktivnih orodij seznanite z rastlinstvom in živalstvom območja, v hišici metuljev pa lahko srečate tudi tropske metulje, bube in gosenice. Poleg tega prizorišče redno napoveduje delavnice in obrtne tečaje, ki se seveda osredotočajo na varstvo okolja in trajnost. V jasnem vremenu se lahko odpravite celo na astronomijo – vendar je potrebna rezervacija vnaprej.

9226 Dunasziget, Fő utca 69.