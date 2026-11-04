7 znamenitosti in doživetij v Egerju, ki jih ne smete zamuditi in vas bodo to jesen zvabila v mesto Bükkalja

Nismo mogli najti boljše sezonske destinacije kot Eger: baročno mestno jedro, kavalkada starodobnih programov, čudovite cerkve in skriti zakladi vas vabijo na jesenski izlet.

Grad Eger

Najbolj ikonična znamenitost mesta, grad Eger, ni le obvezna znamenitost za ljubitelje zgodovine in romanov, saj si v grajskem muzeju ogledajo tudi arheološke, etnografske, likovne in uporabne umetniške značilnosti območja. V sezoni si lahko ogledate tudi razstavo z naslovom Dediščina vinogradništva, ki se odpre v začetku oktobra in obiskovalcem pripoveduje o egerski bikovi krvi, pridelavi vina in mestnem kletarskem sistemu.

3300 Eger, Vár 1.

Minaret

V objemu ozkih ulic Egerja se nahaja osamljen, 40 metrov visok minaret mesta. Stolp, zgrajen okoli leta 1596, je svoj značilni vrh dobil šele leta 1896. Tisti, ki jim strah pred višino ni znan, se lahko povzpnejo na vrh stavbe po nakupu vstopnice, do katere se pride po neverjetno ozki ograji in 98 stopnicah. Vendar pa je razgled vsekakor vreden vzpona, saj se od tu vidi celotno mesto.

3300 Eger, Knézich Károly utca 1.

Egerska bazilika

Druga največja cerkev v naši državi, Egerska bazilika, stoji na trgu, poimenovanem po njenem graditelju, nadškofu Jánosu Pyrkerju. Mestno cerkveno središče naj bi bilo prvotno v gradu, a je bil med turškim obleganjem v veliki meri uničen. Bazilika je bila sčasoma zgrajena med letoma 1831 in 1836 po načrtih Józsefa Hilda v klasicističnem slogu. Cerkev si lahko ogledate brezplačno, z vstopnico pa si lahko ogledate tudi stolpe in kripto.

3300 Eger, Trg Pyrker János 1.

Nadškofijska palača Egri

Ko se boste sprehodili po glavni mestni ulici, se boste kmalu znašli pred nadškofjsko palačo Egri. Snežno bela stavba ni vredna občudovanja le od zunaj, saj obiskovalni center ponuja tudi razstave o cerkveni zgodovini, vodene oglede in interaktivne igre. Vendar pa najbolj posebna znamenitost Egerja ni v palači, temveč pod njo: tukaj se skriva vhod v mestni kletni sistem. Za prijeten jesenski izlet je vredno obiskati tudi bližnji nadškofijski vrt.

3300 Eger, Ulica Széchenyi István 3.

Observatorij in znanstveni center

Observatorij, ki se nahaja znotraj obzidja Katoliške univerze Eszterházy Károly, ponuja podobno nepozabna doživetja. Naj vas nenavadna lokacija ne prestraši, saj lahko občudujete tudi astronomski stolp, ki deluje že od leta 1776, kamero obscuro, ki projicira sliko mesta v živo, in razstavo optične zgodovine za vstopnico. Znanstveno gledališče in eksperimentarij Jedlik Ányos sta prav tako programa, ki ju otroci ne smejo zamuditi!

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Szépasszony-völgy

Program, ki si zasluži mesto na vašem seznamu želja za jesenski izlet, je raziskovanje Szépasszony-völgyja, ki se nahaja le streljaj od središča mesta. Vinorodna regija Eger ponuja resnično edinstvena gastronomska doživetja za ljubitelje pijač: v prijetni vrsti kleti lahko spoznate okuse vinske regije z najboljšimi vini, hkrati pa se lahko od vinarjev naučite zanimivih dejstev iz prve roke.

3300 Eger, Szépasszony-völgy

Termalno kopališče Egri

Če vas med ogledovanjem znamenitosti nekoliko zebe in bi se radi pogreli v prijetni termalni vodi, obiščite termalno kopališče Egri, ki se nahaja le nekaj minut hoje od centra. Čeprav zunanji bazeni v jesenskem delovnem času mirujejo, lahko v zaprtih prostorih še vedno izbirate med široko paleto možnosti, od pustolovskega bazena do termalne kopeli s temperaturo 34–37 stopinj. Poleg tega ima plaža neposreden dostop do turške kopeli, ki pričara pristno turško vzdušje in obiskovalcem ponuja tudi wellness in zdravstvene storitve.

3300 Eger, Petőfi tér 7.