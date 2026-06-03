6 briljantnih poletnih uvodnih programov na najveličastnejših prizoriščih v državi za junij

oleti se življenje v najbolj živahnem mestu v državi, Budimpešti, nikoli ne ustavi. A tako je tudi na najlepših lokacijah v državi, pa naj bo to Etyek, Vál ali Pannonhalma, kjer vas čakajo nepozabna doživetja.

Festival LOVE // Vál (6. junij 2026)

6. junija bo območje okoli Kipa ljubezni v Válu ponudilo prostor za vznemirljivo sodelovanje. Ob festivalu LOVE Haraszthy Pincészet, ki letos praznuje 30. rojstni dan, in ena najbolj znanih serij zabav elektronske glasbe v državi, 23-letni Be Massive Horizon, obljubljata brezmejno sprostitev. In ne kar tako: poleg visokokakovostnega glasbenega programa bodo vodilno vlogo igrala edinstvena vina vinarne serije LOVE, Love Irsai, Love Red, Love Rosé in Love Cuvée, ki jih je mogoče med festivalom uživati neomejeno. Simbolični plamen ljubezni se razplamti ob sončnem zahodu, ne zamudite ga!

Svetovni dan secesije // več lokacij (10. junij 2026)

Ob obletnici smrti Ödöna Lechnerja in Antonija Gaudíja bomo 10. junija na Madžarskem praznovali svetovni dan secesije z ogledi stavb, razstavami in navdihujočimi pogovori. V okviru programske serije, ki bo trajala do 13. junija, bodo organizirani vodeni ogledi najpomembnejših secesijskih stavb v različnih mestih v državi. Cilj je opozoriti na eno najbolj edinstvenih umetniških gibanj preloma stoletja in na impresivne stavbe okoli nas, ki včasih ostanejo neopažene v vrvežu vsakdanjega življenja. Podroben program na spletni strani organizatorja.

ART piknik // Pannonhalma (12.–14. junij 2026)

Okusi, ritmi, vonji in navdihujoča srečanja – tako se v nekaj besedah opiše ART piknik v Pannonhalmi, ki že leta privablja ljudi, ki jih zanima gastronomija in umetnost, z vse države. Njihovo osnovno načelo: najboljše od vsega! To ne velja le za kakovost hrane, predstav in ročnih del, temveč tudi za priznane umetnike, ki jih ustvarjajo. Zastopane so vodilne restavracije in kuharji z Michelinovimi zvezdicami, ki jih je vredno obiskati med odmorom od odlične razstave ali predstave. Poleg tega se vse to odvija v ospredju osupljive pokrajine Pannonhalme.

ChardonnÉj // Etyek (13. junij 2026)

V odličnosti vinorodne regije Etyek-Buda lahko uživate v izjemnem okolju, če v svoj koledar dodate dogodek z imenom ChardonnÉj, ki v šampanjskem posestvu Etyek Kúria prikliče sproščeno vzdušje vrtnih zabav. 13. junija bodo praznovali vina chardonnay in šampanjce, in sicer na posestvu Óreghegy. Na voljo je čudovit razgled in neprimerljivo, lahkotno vzdušje, ki ga bo na še višjo raven dvignila visokokakovostna glasba v živo ABBA Tribute Show, komik Ádám Török kot profesionalni voditelj in nebeška torta ob 30. rojstnem dnevu Etyek Kúrie. Koristne informacije najdete na spletni strani organizatorja.

Vino Camino Somló // Somló (19.–21. junij 2026)

Čarobna vinska regija Somló junija znova oživi: vikend Vino Camino Somló obljublja enega najbolj prijaznih in vznemirljivih dogodkov leta 2026. Tokrat obiskovalce za odprtimi kletmi čakajo ne le odlična vina, temveč tudi osebne zgodbe, strast in edinstveno vzdušje. Obiskovalci se lahko prosto sprehajajo po pobočjih in odkrivajo lepoto pokrajine, raznolikost vinske regije in svet gostoljubnih gostiteljev.

Cvetenje rododendronov v čarobnem vrtu Jeli

Če ste navdušeni nad programi, organiziranimi okoli češnjevih cvetov, potem ne smete zamuditi cvetenja rododendrona, znanega tudi kot azaleja ali zvonček. Čarobni vrt Jeli, znan kot eden najlepših botaničnih vrtov na celini, v naselje Kám privablja vse, ki bi radi videli tisoče cvetočih azalej. Spektakularen pojav naj bi se nadaljeval v juniju, ko lahko v arboretumu občudujete več kot 300 vrst rododendronov, hkrati pa se seznanite z več kot 100-letno zgodovino čarobnega vrta in privlačno potjo skozi krošnje. Preden se odpravite, je vredno preveriti natančno stanje cvetov na spletni strani.