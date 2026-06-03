5 odličnih krajev v Budimpešti, če si želite najbolj okusnih langošev v prestolnici

Poletje se nezaustavljivo bliža in z njim se je končno začela sezona langošev. Pokazali vam bomo, kje v prestolnici najdete najbolj okusne, zlato rjave pecivo, med katerim lahko najdete tako znane okuse kot tudi prenovljene različice.

Retro Lángos Budimpešta

Ekipa Retro Lángos Budimpešta je dokazala, da je lahko najljubša madžarska ulična hrana svetovnega razreda ne le na plaži, temveč tudi v središču mesta. Skrivnost se skriva v hrustljavem pecivu in bogati izbiri: poleg klasičnih jedi restavracija ponuja gurmanske specialitete, kot sta losos ali krepki polnjeni langoši. Posebno pozornost posvečajo tudi tistim z alergijami na hrano, saj lahko izbirate tudi med brezglutenskimi in veganskimi možnostmi, pripravljenimi v ločeni kuhinji. Nagrada Tripadvisor ni naključje: to je izkušnja, ki bi jo moral vsakdo poskusiti v restavraciji na ulici Bajcsy-Zsilinszky ali ulici Vécsey!

1054 Budimpešta, ulica Vécsey 3. | 1065 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 25.

Budapest Bites

Budapest Bites, ki se nahaja na ulici Dob, je priljubljena restavracija med turisti, ki obiščejo prestolnico, in domačini iz Budimpešte, ki hrepenijo po okusu Madžarske, saj na jedilniku najdete vse od golažne juhe do enolončnic in skute csusza. Seveda bi radi izpostavili hišni lángos, ki poleg tradicionalnega sira in kisle smetane ter pikantnih madžarskih krožnikov ponuja tudi pravo specialiteto, lángosburger. Ne glede na to, katerega izberete, je gotovo, da dodatki malih proizvajalcev in krhko testo ponujajo dolgotrajno okusno izkušnjo, kjer ni prostora za oljnat priokus.

1074 Budimpešta, Dob utca 19.

Lőrinci Lángosózo

Čeprav imamo radi prej omenjene restavracije lángos, moramo priznati, da je naš najljubši vir ogljikovih hidratov najbolje zaužiti na plaži ali vsaj med sproščanjem med temeljitim ogledom tržnice. Za slednje vas zdaj vabimo na tržnico Pestszentlőrinc, kjer lángos pečejo do zlato rjave barve že več kot 20 let. Osebje Lőrinci Lángosózo zato s pomočjo desetletij izkušenj za vas pripravlja hrustljave na zunanji strani, mehke na notranji strani diske, med katerimi boste našli vse od klasičnih sirovo-kislih smetan do kisle smetane, rdeče čebule, slanine in šunke ter prekajenih sirastih dobrot.

1183 Budimpešta, Balassa Bálint utca 2-10.

Lángos Land

Če bi radi doživeli sejemsko kavalkado bližje središču mesta, se odpravite v Lángos Land, ki se nahaja na tržnici Fény utca! Ni naključje, da mnogi menijo, da je ta kraj najboljši lángoso v prestolnici: kakovost, količina porcij, postrežba in razmerje med ceno in vrednostjo so več kot prijazni. Naročila so vedno sveža, zato tukaj zagotovo ne boste naleteli na suh prigrizek: drobljivo, zračno testo je, kot da še nikoli ni videlo olja. Še več, za razliko od mnogih drugih tržnic tukaj hrano dobite na papirnatih krožnikih, ki jih lahko nato jeste, medtem ko sedite za mizami.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.

Flórián tér Krumplis Lángos

Običajno bi vas odvrnili od raznolike kakovosti hrane, ki je na voljo v podhodih, če pa je kaj vredno obiskati hodnik pod Flórián tér, je to lángosó, ki se nahaja tukaj in velja za pravo urbano legendo. Retro slogovni bife s svojimi ugodnimi cenami in prijazno postrežbo privablja ne le prebivalce Óbude, temveč tudi množice prebivalcev prestolnice, ki živijo v drugih okrožjih. Kot že ime pove, je tukaj testo napolnjeno tudi s krompirjem, zaradi česar je končni rezultat še bolj nasiten – če nas poslušate, se splača zahtevati polovico naročila!

1033 Budimpešta, podzemna železnica Flórián tér