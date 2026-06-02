7+1 vrtoglavih razglednih točk ob Blatnem jezeru, od koder se pred vašimi očmi odpre bleščeč razgled

Oporniki severne obale, jadrnice, ki se zibljejo na nemoteni gladini jezera, in pobočja južne obale: pokrajine Blatnega jezera se je preprosto nemogoče naveličati. Pokazali vam bomo, katere so najlepše razgledne točke v okolici, od koder boste zagotovo gledali na madžarsko morje z drugačnimi očmi.

Razgledna točka Soós-hegyi, Balatonkenese

Blatno jezero običajno občudujemo od daleč, če pa iščete nenavadno perspektivo, se odpravite na razgledno točko Balatonkenese! Razgledna točka Soós-hegyi, ki se nahaja na visokem bregu, ponuja bleščeče lepo, edinstveno panoramo vzhodnega kotlišča Blatnega jezera. Enonadstropni stolp, ki ga je mogoče obiskati brezplačno, je enostavno dostopen z avtomobilom in vlakom, zato ne bo razlog, da izključite tudi najbolj zagrizene ljubitelje, saj se dviga le nekaj metrov nad 75 metrov visokim hribom Soós. Po ogledu si oglejte spominski steber v čast pesnika Lajosa Soósa!

8174 Balatonkenese

Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

Ikonični simbol Balatonboglárja je Xantus János Gömbkilátó, ki izstopa iz množice zaradi svojega značilnega videza in panorame, ki jo lahko doživite z njega. Med sprehodom okoli 165 metrov visokega razglednega stolpa lahko hkrati občudujete Blatno jezero, Badacsony in razgled na mesta pod vami. Ob prihodu se splača izbrati kombinirano vstopnico, saj lahko tako po vzponu na razgledni stolp nadaljujete po Visoki poti ob njem, ki ponuja tudi nepozabno doživetje z dih jemajočimi fotografskimi točkami in zanimivo učno potjo.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8.

Razgledni stolp Sipos-hegyi, Fonyód

Južne obale običajno ne enačimo z gorami, ki se tukaj dvigajo, vendar se vam ni treba odpovedati vrtoglavim višinam, če preživite počitnice na tej strani Blatnega jezera. Med bivanjem tukaj se vsekakor splača obiskati razgledni stolp na vrhu Sipos-hegyja v Fonyódu, s katerega se odpira čudovit panoramski razgled na okolico. Do stolpa vodi precej dolgo spiralno stopnišče, a ko enkrat dosežete vrh, vam bo pogled na polotok Tihany, zaliv Keszthely, strme stene, ki se dvigajo na severni obali, in jadrnice, razporejene v pristaniščih, zagotovo povrnil ves vaš trud.

8640 Fonyód, Hóvirág utca 17.

Razgledna točka Kisfaludy, Badacsonytomaj

Razgledna točka Kisfaludy na 438 metrov visokem Badacsonyju ponuja eno najlepših panoram ne le severne obale, temveč celotnega Blatnega gorovja. Čeprav se vzpon na 18 metrov visok stolp po pohodu zdi kot pravi udarec milosti, je vredno zbrati preostale moči, saj vas bo na vrhu nagradil neverjeten razgled, ki se razteza od Tihanyja do zaliva Keszthely. Stolp je bil leta 2025 zaprt zaradi obnove, a v nasprotju z informacijami, ki jih je posredoval Google, je priljubljena, zdaj še varnejša razgledna točka ponovno odprta za javnost.

8258 Badacsonytomaj

Razgledna točka Folly, Badacsonytomaj

Arboretum Folly je seveda vreden obiska ne le zaradi čudovite lokacije za fotografiranje na njegovem ozemlju, saj bi lahko celo popoldne preživeli v sprehodu med ogromnimi, senčnimi drevesi vrta. Seveda za to poskrbi tudi restavracija in vinarna Folly, saj lahko okusimo bogate lokalne okuse Blatnega višavja z neverjetnimi kulinaričnimi specialitetami. Medtem ko ste tukaj, si oglejte stalno razstavo storžev v kleti, ki vam bo pomagala spoznati 22 rastlinskih vrst na vrtu, vključno z borovci in cedrami.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.

Razgledni stolp Millennium na hribu Fülöp, Révfülöp

Razgledni stolp Millennium na hribu Fülöp obljublja, da bo ena najlepših naravnih znamenitosti v Révfülöpu in že 25 let sprejema radovedne pohodnike. Do stolpa je mogoče priti z avtomobilom, vendar vam vsekakor priporočamo, da se do znamenitosti približate peš, saj lahko tako uživate ne le v čudovitem razgledu, temveč tudi v poživljajočem pohodu, ki vodi do njega. Ne obljubljamo, da se vam za razgled ne bo treba mučiti, saj se boste med ogledom morali povzpeti po nekaterih zelo strmih odsekih, vendar bo panoramski razgled od tu nadomestil vse težave.

8253 Révfülöp

Stražni stolp, Tihany

Samo mesto Tihany ponuja čudovito panoramo dolgega Blatnega jezera in polotoka, če pa želite doživeti čim bolj popolno izkušnjo, se odpravite do stražnega stolpa, skritega med drevesi Apátskih hribov! 16,5-metrski trinadstropni stolp z bleščečo panoramo ne ponuja le pogleda na čudovito modrino Blatnega jezera, temveč tudi na notranje jezero Tihany, Bakony in viadukt Kőröshegy, seveda pa lahko občudujete tudi benediktinsko opatijo Tihany in obalo Balatonfüreda, ki je ne boste kmalu pozabili.

8237 Tihany, Apáti-hegy

+1 Vodni stolp in panoramsko kolo v Siófoku

Čeprav nista tradicionalni razgledni točki, moramo vsekakor omeniti dve vrtoglavi panoramski točki Siófoka. Na vrh 40 metrov visokega Vodnega stolpa na Glavnem trgu se lahko povzpnete s steklenim dvigalom, od koder lahko vidite polotok Tihany v vsej njegovi lepoti, lahko pa občudujete tudi hribovje Somogyi in hribovje Hegyhát. Trinadstropni stolp ponuja dodatno razburljivost, saj si lahko v stavbi ogledate tudi dve razstavi. Tudi panoramsko kolo obljublja razglednico na Zlati obali – če nas poslušate, obiščite to lokacijo ob sončnem zahodu!

8600 Siófok, Fő tér 11.