4 družinam prijazne namestitve po vsej državi, kjer je vse poskrbljeno za popolne počitnice

Počitnice so pred vrati, mladi in stari že nestrpno čakajo, da bodo končno lahko skupaj uživali v doživetjih: zdaj je čas, da se odločite, katera je najbolj pričakovana destinacija poletja! Ne glede na to, katero od 4 družinam prijaznih namestitev izberete, se boste zagotovo vsi vrnili domov bogatejši z nepozabnimi doživetji.

Družinsko pustolovsko posestvo Zichy

12 hektarjev veliko družinsko pustolovsko posestvo Zichy je namenjeno odkrivanju – na posestvu blizu narave vas čakajo številni gozdovi, jezera, naravoslovne poti, živali in dogodivščine. Tukaj bodo vse starosti našle nekaj zase: medtem ko malčki raziskujejo igralnico, se starejši lahko podajo na živalsko farmo, starši pa se lahko prepustijo popolni sprostitvi. Wellness območje vključuje pustolovski bazen, zunanji jacuzzi, otroški bazen, parno, infrardečo in finsko savno, zeliščno sprostitev in solno sobo, za izkustveno učenje pa skrbi Bori Bari, radovedni jagnječek. Obnovo energije krona gastronomija, ki temelji na lokalnih tradicijah: z domačimi okusi, skrbno sestavljenim otroškim menijem in družinskim vzdušjem, tako kot pri starih starših.

7043 Bikács-Kistápé Liget

Balatontourist

V kampih Balatontourist lahko mladi in stari doživijo edinstvena doživetja, saj lahko preživijo zaslužene počitnice v naravnem okolju, a hkrati v udobnih razmerah. Bližnja plaža, prostorni odprti prostori, otrokom prijazno okolje in praktične storitve zagotavljajo, da bodo letošnje počitnice končno namenjene sprostitvi in ne nenehni organizaciji. Poskrbljeno je za vsako majhno, a pomembno podrobnost: plaža, igrišče, možnosti prehranjevanja, stranišče, senčno počivališče in kar nekaj programov, ki bodo zaposlili najmlajše, so na dosegu roke. Ne glede na to, ali načrtujete daljši dopust ali nekajdnevni pobeg, boste v kampih Balatontourist doživeli nepozabna doživetja!

Füred Camping and Holiday Village: 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 24.

Strand-Holiday Camping: 8243 Balatonakali, Balaton utca 8.

Napfény Camping: 8253 Révfülöp, Halász utca 5.

Berény Naturist Camping: 8649 Balatonberény, Hétvezér utca 2.

Nádas Tó Park Hotel

Daleč od mestnega hrupa, a nekaj več kot 30 km od Budimpešte, fantastična nastanitev ob jezeru pričakuje odrasle in otroke, ki iščejo sprostitev v Vasadu. V hotelu Nádas Tó Park je poudarek na brezskrbni sprostitvi: dogodivščine na prostem vas čakajo v 5 ha velikem urejenem okolju – interaktivna naravoslovna pot, ribiški ribnik, pedaline, če naštejemo samo nekatere – medtem ko vas znotraj čudovitega wellnessa in fitnesa čakata z neskončnimi bazeni, edinstvenim svetom savn in masažnimi tretmaji. Pravo otroško kraljestvo, kjer poleg sob, prijaznih dojenčkom, družinskih suit, igralnice in animacije na obraze malčkov narisata tudi dve želvici, Nádi in Nadin.

2211 Vasad, Monori út 100.

Družinski resort Kolping

Ime Družinski resort Kolping je že 30 let sinonim za brezmejna, družinam prijazna doživetja – zdaj je čas, da ga odkrijete tudi vi! Njihov prenovljeni zunanji vodni svet je opremljen s tobogani, vodnim igriščem, interaktivnimi elementi – in na veliko veselje odraslih je celo bar. Če vse to še ni dovolj, lahko svoj adrenalinski naval povečate tudi s športnimi misijami v sosednjem zabaviščnem parku Bobo, ob rojstnem dnevu hotela pa vas v igralnem imperiju z več sobami čakajo svetovne pustolovščine. Pravi družinski počitniški raj v bližini Blatnega jezera, ki svojim gostom v poletni sezoni ponuja celo posebne ponudbe.

8394 Alsópáhok, Fő utca 120.