5 slastnih prazničnih ponudb, ki bodo vaše adventne večere naredile resnično popolne

Ko se bliža konec leta, so na mizi najbolj okusni praznični okusi, s krožnikov pa vas pozdravijo bogate juhe, drobljive jedi in nato sladke dobrote. Seveda pa tudi veličastni prigrizki prinašajo posebno vzdušje – zato se prepustite sezonskim ponudbam restavracij, ki se lesketajo v prijetnih lučeh!

Spoon The Boat

Vsak večer na krovu Spoon The Boat v decembru je pravi praznik: restavracijska ladja, zasidrana ob vznožju Verižnega mostu, navdušuje svoje goste s preoblikovanimi prazničnimi dobrotami in silvestrsko večerjo, ko se bliža konec leta. Občudujemo luči, ki se odbijajo od ogledala Donave, in pogled na grad Buda, se enkrat za vselej zaljubimo v Budimpešto, naše brbončice pa očarajo boršč, lečna enolončnica in mini polnjeno zelje. Leto lahko zaključimo v stilu na Spoonovi silvestrski večerji z živo glasbo, praznično predstavo, veliko mehurčki in dih jemajočo panoramo prestolnice v ozadju!

1052 Budimpešta, Vigadó tér (Pristanišče 3)

Puli és Juhász

Puli és Juhász vas med prazniki pričakuje v središču Budimpešte z najboljšimi okusi madžarske podeželja in domačim, veselim vzdušjem. Adventni meni gostilne Pest vključuje specialitete, kot je mangalica rillette, postrežena z vloženo zelenjavo, ki vas s svojim kremastim, polnim okusom takoj spravi v prijetno razpoloženje. Med sezonskimi jedmi ne smete zamuditi ocvrtega fileja krapa: njegov sveže ocvrt, hrustljav plašč in drobljivo, čisto meso prinašata božič v vsak grižljaj! Oboje je prava gurmanska izkušnja, ki je hkrati praznična, domača in posebna – tako kot smo vajeni v Puliju.

1074 Budimpešta, Dob utca 19.

Restavracija Bobo

Haris Park je oblečen v božična oblačila, prav tako restavracija Bobo. Elegantno klovnovska restavracija se na praznike pripravlja z okrnjenim menijem, tako kot smo vajeni: na tradicionalen način, a s kančkom inovativnosti. Najboljše pa je, da si lahko nebeške prigrizke pričaramo celo doma, saj so za s segedinsko ribjo juho, žele, pašteto iz račjih jeter, polnjeno zelje, neustavljiva sladica, pistacijevo-češnjev rogljiček in druge praznične dobrote na voljo tudi za s seboj. In ko gre za popolno prizorišče za zimske dogodke, impresivna notranjost Boba govori sama zase.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 6-7.

Žardinet

Vznemirljivi ritmi, nebeške jedi in ekskluzivni koktajli se ta december selijo v najveličastnejši vrt v Budi. Prazniki se bodo v Žardinetti začeli 14.: dva člana Budapest Bara bosta tisti dan poskrbela za edinstvene glasbene dobrote, večer pa bo kronan z rum punčem in flódnijem. 28. decembra vas bo divja zabava Gatsby popeljala nazaj v dvajseta leta prejšnjega stoletja z bleščečim plesom v plesni dvorani in koktajl predstavo, tekmovanjem v kostumih in seveda tombolo. Leto lahko zaključimo na silvestrski zabavi Swing&Pop, kjer vas čaka 6-hodna večerja in najbolj vroče uspešnice, zahvaljujoč tej 25-letni gastronomski priljubljenki. Jardinette je specialist tudi za božično hrano za s seboj!

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Tržnica Time Out

Nova budimpeštanska gastronomska in kulturna zvezda tokrat pričakuje svoje obiskovalce s prazničnim menijem in programi, ki jih ne smete zamuditi. Tržnica Time Out vsak teden v decembru prinaša najbolj vznemirljive koncerte, predstave in ustvarjalna doživetja, s poudarkom na budimpeštanskih talentih. In kaj nas čaka v zadnjem mesecu leta? Zabaven Božičkov dan, ekskluzivna degustacija aszúja vsak torek, začasna božična tržnica, vznemirljiv tečaj šampanjca, eden največjih silvestrskih dogodkov v mestu in seveda čarobne božične lučke – z drugimi besedami, popolno praznično vzdušje v osrčju mestnega središča.

1085 Budimpešta, Blaha Lujza tér 1.