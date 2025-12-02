Bagel leta 2025: Tukaj so najboljši tradicionalni in gurmanski praznični pecivi!

Nagrada za bagel leta Madžarskega združenja slaščičarjev je skoraj adventna tradicija, kjer so tudi letos nagradili najboljše bagele z oreščki, makom in gurmanskim pecivom. Predstavljamo vam zmagovalce!

Morda presenetljivo je, da za bagele veljajo stroga pravila, saj veljajo za “zaščiten” izdelek – zato so se na tekmovanje Madžarskega združenja slaščičarjev, znanega tudi po svoji nacionalni torti, lahko prijavili le pecivo, ki izpolnjuje zahteve Madžarskega živilskega zakonika.

Podobno kot prejšnja leta je bilo tudi letos mogoče prijaviti prispevke v kategorijah tradicionalnih oreščkov, maka in gurmanskih pecivih, ki jih je ocenjevala tričlanska žirija na kategorijo. Letos je žirija priznanih strokovnjakov, ki so se jim pridružili tudi “amaterski” člani žirije, poskusila in ocenila rekordno število bagelov, skupno 59. Brez odlašanja, poglejmo si zmagovalce!

Tukaj so najboljše bagele v letu 2025:

V kategoriji tradicionalni oreh:

Zlata medalja, dobitnica nagrade Orehova peciva leta: Zsuzsanna Jókai – slaščičarna & kavarna Prim, Szekszárd

Srebrna medalja: László Balogh – slaščičarna Kézműves, Gyula

Bronasta medalja: Károlyné Kiss – Major Confectionery, Budimpešta

V kategoriji tradicionalni mak:

Zlata medalja, dobitnik nagrade Poppy Seed Bagel of the Year: Beáta Márkus – slaščičarna Bejó, Békéscsaba

Srebrna medalja: Ádám Novák – slaščičarna in kavarna Reök, Szeged

Bronasta medalja: József Végh – Krém Slaščičarna, Székesfehérvár

V kategoriji gurmani:

Zlata medalja, dobitnik nagrade Gourmet Bagel of the Year: Pumpkin Magic – Lili Ágnes Kimberger – MÁK Handicraft Confectionery, Piliscsaba

Srebrna medalja: Magical Lamp Bagel – Krisztián Szikszai – slaščičarna Ildikó, Szarvas

Bronasta medalja: Mokka Dió – Károlyné Kiss – Major Confectionery, Budimpešta

V kategoriji gurmani so tudi letos iz slaščičarskih delavnic prišla prava kreativna tekmovalna dela. kuharjev – vključno z različnim sadjem, lanskoletnimi najljubšimi pekan orehi in celo rožno vodo, čajem Earl Grey, sirupom iz borovih popkov, viskijem in ginom. Zmagovalec se je na koncu dvignil nad vse to s povsem drugačnim okusnim profilom: Sütőtökvarázs – kot že ime pove – je specialiteta iz bajglov, narejena z bučnim nadevom, začinjenim z mletimi praženimi bučnimi semeni, ingverjem, pomarančno lupino in cimetom.

Zmagovalka nagrade Bejglije Év Kézműves Nívóprijs, ki jo prejme tekmovalec, ki je dosegel najvišjo skupno oceno v več kategorijah, je Károlyné Kiss iz restavracije Major Cukrászda v Budimpešti.