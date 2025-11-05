V najboljši mehiški restavraciji v Budimpešti bodo počastili nesmrtna slikarska velikana

TODO Mexican Kitchen v sodelovanju z mehiškim veleposlaništvom ob dnevu mrtvih postavlja ofrendo v čast Fridi Kahlo in Diegu Riveri. Goste, oblečene v kostume, bodo 1. novembra pričakali tudi presenečenja. (x)

Día de Muertos ali dan mrtvih se v Mehiki praznuje v povsem drugačnem vzdušju kot v evropskih kulturah, kjer ljudje praznujejo barvito in veselo praznovanje, da bi “srečali” svoje pokojne ljubljene.

Zahvaljujoč TODO Mexican Kitchen lahko letos okusimo to vzdušje. Restavracija v sodelovanju z veleposlaništvom Združenih držav Mehike postavlja ofrendo – tradicionalni mehiški pogrebni oltar – v počastitev spomina na dva nacionalna slikarska velikana, Frido Kahlo in Diega Rivero.

Oltar si je mogoče ogledati v restavraciji TODO od 29. oktobra, kjer Márton Keve s svojo ekipo pripravlja poseben meni za to obdobje, povezan s praznovanjem mehiške kulture in gastronomije. Ob Día de Muertos oziroma dnevu mrtvih, 1. novembra, bo TODO svoje kostumirane goste pogostil s tekilo in mehiško vročo čokolado.

TODO praznuje tudi rojstni dan

Najbolj znan praznik v Mehiki obeležuje tudi prvi rojstni dan restavracije. V samo enem letu je TODO osvojil nagrade, kot sta 12,5 točke Gault & Millau in kuharska kapa, ter nagrado ELLE Decoration International Design Award za madžarsko notranjost leta v kategoriji Javni prostor.

Ofrenda je simbol sodelovanja med restavracijo TODO in mehiškim veleposlaništvom, ki na dostojen način približuje mehiške tradicije budimpeštanskemu občinstvu.

Mehiška kuhinja TODO

1052 Budimpešta, Trg Szervita 8.