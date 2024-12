5 odličnih restavracij v Budimpešti, kjer lahko uživate v okusnih božičnih jedeh

Če bi radi božič in silvestrovo praznovali ob nebeški hrani in odličnih jedeh, si oglejte letošnjo ponudbo odličnih restavracij v prestolnici!

ARAZ

Letošnji praznični čas ne more miniti brez čarobnih jedi restavracije ARAZ, ki se nahaja v središču Budimpešte. Intima in ljubezen se bosta na božični večer preselili v zidove ARAZA s pethodnim menijem. Na jedilniku božične večerje bodo tudi rajske jedi, ki spominjajo na tradicijo, kot so dimljeni losos, sivi som ali ribja juha Szigetköz ter božanska vina. Po večerji bo restavracija 26. decembra odprla svoja vrata za obiskovalce malic, ki si bodo praznik lahko zapomnili z božičnim brunchom s tradicionalnimi jedmi in neomejeno porabo. Na silvestrovo goste pričakajo s svečano večerjo s šampanjcem.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 42-44.

DNB Budimpešta

Če obstaja kraj v Budimpešti, kjer je praznična sezona čarobna, je to DNB Budapest. Od 1. do 22. decembra bo adventni brunch pričakal tiste, ki se želijo napolniti z nebeško hrano, 24. decembra pa bo okusna božična samopostrežna večerja s segedinskim ribjim paprikašem in celimi pečenimi purani. Tudi na božič se vam ni treba odpovedati, 25. in 26. si lahko med drugim privoščite kremšnito iz medenjakov, na silvestrovo pa lahko dostojno pozdravite novo leto. Če bi radi vse to uživali v udobju svojega doma, lahko tudi letos naročite najbolj okusne jedi z dostavo na dom.

1052 Budimpešta, promenada ob Donavi

KIOSK Budimpešta

KIOSK Budapest, ki ponuja klasične in kul bistro jedi, je nepogrešljiva točka v središču mesta. Tako je tudi v prazničnem času, saj restavracija goste navdušuje z jedmi za s seboj in božičnimi dobrotami v škatlah, ki razveselijo tako oči kot brbončice. V udobju doma lahko uživamo v izkušnji klasične ribje juhe, cele pečene race in purana ter nadevanega zelja, ki ga pripravljamo tako v klasični kot veganski različici. V njihovi ponudbi so tudi škatle, polne najrazličnejših dobrot in božičnih dobrot, ki bodo sladokuscem pričarale nasmeh na obraz.

1056 Budimpešta, Trg 15. marca 4.

Restavracija Fisherman’s Bastion

Restavracija Fisherman’s Bastion bo tudi letos poskrbela za posebne praznične trenutke v srcu Budimskega gradu.

Ikonski razgled, osupljiva okolica, elegantno vzdušje in skrbno pripravljen praznični meni kuharja Barne Szabója zagotavljajo, da bosta božič in silvestrovo zares nepozabna. Za božič lahko praznični čar doživite kar doma, zahvaljujoč meniju za s seboj restavracije Halászbástya. Na silvestrovo romantično vzdušje, prefinjene jedi, zdravice s šampanjcem in lounge glasba poskrbijo, da bo zadnji večer v letu nepozaben v vseh pogledih.

1014 Budimpešta, ribiški bastion – severni časopisni stolp

Restavracija Jardinette Garden

Čeprav se po imenu morda zdi posebno poletna gastronomska destinacija, vas Jardinette v prazničnem času pričakuje s posebno čarobnim vzdušjem. V njihovi pisani ponudbi najdete vse od domačih okusov do posebnih tort, izbirate pa lahko tudi med domačimi in tujimi vini. Prazničnega programa ne bo manjkalo: 4. decembra se lahko udeležite večerje z živo glasbo, na kateri bosta nastopila Dóri Behumi in Károly Ökrös, znana iz Budimpeštanskega bara. 31. decembra bo Swing & Pop silvestrovanje z glasbo, plesom, večerjo s šestimi hodi in tombolo!

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.