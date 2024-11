Skrivnosti barista v zakulisju: pokukajte v novo učno sobo Bestmixer! (x)

Ali že dolgo opazujete poklic bariste? Potem je čas, da skočite! Odslej vas Bestmixer čaka s super vadbeno sobo, prenovljeno v vseh pogledih, kjer se lahko v fantastičnem okolju naučite vsega, kar morate vedeti o pripravi kave: od osnov do najbolj profesionalnih trikov. Pričakujete lahko, da boste postali pravi mojstri s pomočjo brezhibne opreme, pravega občutka življenja v kavarni in izkušenih inštruktorjev! Ne sanjarite, poglejte z nami, kakšno je življenje barista od znotraj, pridite in gremo skupaj v zakulisje! V XXI. mračne učilnice v 20. stoletju niso več kul!

Najboljša šola mešalnikov in baristov v državi, Bestmixer, je naredila velik premik in premislila vse, kar ste do zdaj mislili o usposabljanju. Soba za usposabljanje baristov je dobila popolnoma novo podobo, kjer navdihujoče okolje in čist dizajn čakata na baristične vajence, da bo učenje prava izkušnja.

Tisti prostori in učilnice, kjer ni vzdušja, ti niso všeč, kajne? Soba je pusta in brez življenja. Stene so enobarvne, izrazito bele, pohištvo je preprosto in ne izžareva nobene posebnosti ali udobja. Vse je le praktično, manjka pa jim življenja in topline, nobeno posebno vzdušje ne zapolnjuje prostora.

No, pozabite na te kraje in pridite v šolo Bestmixer, kjer zagotovo ne boste ničesar zamudili! Šola Bestmixer je že 20 let vodilna na trgu usposabljanja mešalnikov in baristov. Eden od razlogov za ta neprekinjen uspeh je nenehno obnavljanje.

Tako kot se spreminjajo mladi, se mora spreminjati tudi izobraževanje. In to ne pomeni le, da spoznavajo najnovejše trende s strokovnega vidika, ampak tudi, da se lahko učijo v okolju, ki jim je res blizu. Kjer je prijetno vstopiti, kjer te poleg učenja čaka super ekipa. Pravi skupnostni prostor!

Glavna vloga tečaja za bariste je praksa, in sicer v najbolj pristnem okolju! 21. stoletje. 19. stoletje, prefinjeno zasnovan prostor in čisto pohištvo je, kot da bi prispeli v kul kavarno, ki bi se obdržala po vsem svetu.

Mirno lahko trdimo, da trenutno takšne sobe za bariste ne boste našli v nobeni šoli za bariste, le pri Bestmixerju.

To je idealen kraj za učenje podrobnosti kuhanja kave od izkušenih inštruktorjev med interaktivnimi tečaji. Tudi kot začetnik lahko uporabljate najsodobnejše stroje in orodja. Kuhanja kave ne morete samo opazovati, ampak korak za korakom tudi sami postanete mojster. Vsakič lahko srečate koristne inštruktorje in vznemirljive naloge. To je kraj, kjer se splača eksperimentirati, pravzaprav je obvezno!

Prostor skupnosti, kjer se rojevajo prijateljstva

Pri Bestmixerjevem izobraževanju barista ne gre samo za pridobivanje znanja, družba je vsaj tako pomembna. Dvorana vas sprejme v prijateljskem, domačem vzdušju, kjer lahko poleg skupne vadbe srkate vedno več okusnih kav, se prijetno pogovarjate in sklepate nova prijateljstva. Skupne izkušnje in spodbudno okolje prispevata k temu, da lahko od študija res kar najbolje izkoristiš.

Bestmixer je kraj, kjer se učenec počuti udobno, zagotavlja podporno, prijazno in ustvarjalno okolje, kjer je deležen osebne pozornosti, se udobno razvija in prejema stalne povratne informacije, medtem ko uživa v učenju.

Zakaj je biti barista tako kul?

Biti barista ni samo opravilo, je prava umetnost! Ni vam treba biti zaprt v pisarni, lahko ste središče iskrivega kavarniškega življenja. Klepet z gosti, vzpostavljanje odnosov in tisti odličen občutek, ko se nekdo vrne na vašo kavo, vam bo zagotovo preprečil, da bi pregoreli. Brez dolgčasa, samo vrtenje in dobra volja!

Vsaka skodelica kave je umetniško delo: poigrate se lahko z okusi, teksturami in spektakularnimi dekoracijami. Lahko celo postanete mojster latte arta, prilagodite okus kave in ustvarite edinstvene recepte, ki odražajo vaš okus. Pustite lahko, da vaša ustvarjalnost zasije!

Še več, kot barista lahko zgradiš celo mednarodno kariero, tudi v tujini. Posebne kavarne, trendovske restavracije in hotelske verige vas pričakujejo z odprtimi rokami. Svet priprave kave se nenehno razvija, pojavljajo se novi trendi in tehnike, ki jih lahko spremljate na delavnicah, tekmovanjih in izobraževanjih, tako da ste lahko v stroki vedno na tekočem.

Kaj se lahko naučite na tečaju za bariste?

Najprej boste spoznali različne vrste kave na svetu, kje jih gojijo in kako jih predelujejo. Izvedeli boste, v čem se južnoameriška kava razlikuje od afriške, in se naučili izbrati najbolj kakovostna kavna zrna. Še več, naučili se boste celo pražiti in mleti kavo do popolnosti!

Teoretični učni načrt se lahko naučite iz priročnika za barista, ki je izšel v samozaložbi. Videz, opisi in primeri učbenika se prilagajajo edinstvenemu slogu Bestmixerja in potrebam učencev. Zaradi tega je izobraževalno gradivo bolj neposredno, osebno in razumljivo za študente navdihujoče.

Pri praktičnem pouku s profesionalnimi pripomočki lahko delate, ne glede na to, ali gre za aparat za espresso ali ročne tehnike, naučili se boste vseh trikov. Naredili boste kapučino, se naučili čudovitih tehnik latte arta in na koncu boste z aparati rokovali, kot da bi to počeli že leta.

A učenje se tu ne konča: izboljšate lahko svoje komunikacijske sposobnosti, tako da lahko vedno najdete skupni jezik s svojimi gosti. Navsezadnje je poleg dobre kave pomembno tudi, da svojim gostom postrežemo pijačo nasmejano in samozavestno, da se bodo naslednjič spet vrnili k vam. Nova dvorana ima vse za to!

Bestmixerjeva prenovljena vadbena soba vas pričakuje!

Če želite resnično edinstveno izkušnjo, se naučite biti barista pri Bestmixerju v sodobnem, elegantnem okolju! Učenje naj ne bo obveznost, učite se drugače in se naučite nekaj, kar lahko uporabite za gradnjo lastne prihodnosti. Delajte od prve minute z najbolj profesionalnimi orodji, vpijte vzdušje kavarn tudi med učenjem! Skratka, če se želite naučiti poklica bariste, ne zamudite Bestmixerja, sem vsekakor! Oglejte si trenutne tečaje usposabljanja!