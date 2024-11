Svetovno znani francoski vodnik po restavracijah se vrača na Madžarsko

Velika novica na madžarski gastronomski sceni: po osmih letih se vrača vodnik po restavracijah Gault&Millau in preizkuša restavracije na Madžarskem.

Madžarsko gastronomsko prizorišče je obogateno s svetovno znanim igralcem. Francoski Gault&Millau je nov igralec na trgu: po umiku leta 2017 se vrača na madžarsko gostinsko sceno z novo ekipo, vendar z istimi starimi vrednotami, uveljavljenimi v Franciji. Leta 2024 bo testiranje restavracij v polnem teku, spomladi 2025 pa bo novi vodnik po restavracijah Gault&Millau prišel na Madžarsko.

Publikacija, ki bo razvrščala najboljše madžarske restavracije, bo izšla v tiskani in spletni obliki ter bo na voljo v madžarskem in angleškem jeziku. Namen vodnika je gurmanski javnosti, ki obiskuje restavracije, ponuditi rezultate, ki temeljijo na resničnem testiranju hrane in bodo služili kot kompas pri iskanju najboljših restavracij po vsej državi.

Glavni nacionalni raziskovalec je Csaba Harmath

Vodnik po restavracijah Gault&Millau, ki deluje na več kontinentih sveta, vodijo najzvestejši lokalni strokovnjaki. Od septembra 2024 bo položaj glavnega raziskovalca na Madžarskem zasedal Csaba Harmath, priznani madžarski gastronomski strokovnjak.

Ime Csaba Harmath je dobro znano v madžarski stroki. Pred tem je stalno živel v Maroku in nato v Franciji, po vrnitvi v domovino pa je postal eden vodilnih gastronomskih strokovnjakov v državi. Desetletja je bil profesionalni korektor za gastronomske televizijske oddaje in knjige, poleg tega je objavljal in predaval na to temo.

Strokovni direktor ponovno vzpostavljenega podjetja Gault&Millau je znan tudi po svojem znanju o vinu. Je eden najstarejših članov strokovne ekipe Borkollégiuma, ene prvih vinskih šol na Madžarskem, ima 20 let izkušenj v gostinstvu, leta 1992 je objavil svojo prvo oceno restavracije in je še vedno iskan sodnik na mednarodnih vinskih tekmovanjih. Tudi sam je navdušen kuhar z visoko stopnjo strokovnosti na teoretičnem in praktičnem področju.

S predanostjo in popolnim zavedanjem svoje poklicne obveznosti je prevzel vlogo glavnega raziskovalca Gault&Millau, da bi bil vodnik po restavracijah na Madžarskem dejaven in uspešen ter da bi si prizadeval za strokovnost in neposredno komunikacijo z javnostjo.

Kredo ekipe Gault&Millau

Poslanstvo ekipe Gault&Millau, ki na Madžarskem ponovno vzpostavlja svojo dejavnost, je začeti novo obdobje, v katerem sta pomembna tako strokovnost kot zadovoljstvo gostov.

Gault&Millau že skoraj 60 let v službi sveta restavracij in njihovih gostov

Gault&Millau ocenjuje uspešnost restavracij z uporabo zapletenega in objektivnega 20-točkovnega sistema. Najbolj izjemni gostinski ponudniki so v publikaciji izpostavljeni z zdaj že kultnimi „toques“ ali kuharskimi klobuki, ki na lestvici od 1 do 5 označujejo najuspešnejše restavracije. Pomemben del poslanstva vodnika po restavracijah Gault&Millau ni le priznavanje dela uveljavljenih in priznanih kuharjev, temveč tudi pomoč pri odkrivanju novih talentov.

Objavljen je v tiskani in spletni obliki, njegov namen pa je podpirati zaposlene v gostinstvu, hkrati pa obiskovalcem restavracij ponuja koristno branje in vodnik po najboljših krajih v državi, ki jih je treba obiskati.

Testiranje restavracij Gault&Millau poteka od poletja 2024, vodnik pa bo objavljen spomladi 2025. Spletna stran Gault&Millau Hungary je na voljo tukaj.