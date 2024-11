Neprekosljiv panoramski razgled, obdan z zelenjem – zmagovalec natečaja Pogled leta 2024!

Center za razvoj aktivnega in ekološkega turizma je že petič razpisal natečaj Razgled leta. Navdušeni ljubitelji narave so lahko oddali svoje glasove za deset razgledov, med katerimi je zmagal razgled Boldog Mór v Pannonhalmi.

Razgledna točka leta 2024

Da bi našli zmagovalni razgledni stolp v natečaju Razgled leta 2024, moramo tokrat obiskati Pannonhalmo v okrožju Győr-Moson-Sopron. Na istem hribu stoji večnadstropni razgledni stolp Boldog Mór in benediktinska opatija Pannonhalma, ki je dobro vidna že od daleč.

Razgledni stolp, zgrajen iz hrastov na pobočju Sokoro, s svojimi čistimi linijami v marsičem predstavlja duh opatije. Dvajset metrov visoka stavba nosi ime enega od prvih menihov v Pannonhalmi, z vrha pa se odpira čudovita panorama okoliške pokrajine.

Ko stojite na razgledni ploščadi s krošnjami, lahko pod seboj vidite vas in njeno cenjeno kotlino, še dlje pa lahko vidite Bakony, Vértes in Kisalföld.

Sprehod skozi listje

Ko govorimo o razgledišču Boldog Mór v Pannonhalmi, ne smemo pozabiti na pot s krošnjami ob vznožju razgledišča, ki pohodnikom na 80 metrov dolgi sprehajalni poti ponuja nove poglede.

S konca sprehajalne poti v obliki ribe je mogoče videti hribe Sokoró, iz katerih je nastal les za razgledno točko, visoke stavbe sosednjega Györa in kamnito obzidje gradu Csesznek.

Zakladi regije

Po ogledu razgledne točke in sprehodu po krošnjah je na voljo veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje regije. Od razgledne ploščadi vodi sprehod do kapele Blažene Device Marije in spomenika tisočletja, nato pa naravnost do benediktinske opatije Pannonhalma, ki je na seznamu svetovne dediščine.

Tu se lahko potopite v kulturno dediščino, skrivnosti zeliščnega vrta in skrivnosti prvega muzeja dišav v državi.

Če želite raziskati okoliško pokrajino, so pohodniške poti, ki se začnejo na razgledni točki, odličen način za aktivno preživljanje prostega časa. Obiščete lahko tudi Ravazdo na nezahtevnem 10-kilometrskem pohodu, kjer vas obisk ruševin cerkve svetega Villebalda in sokolje novoletne razgledne točke osveži in poživi.

Natančna pot in druge zanimivosti so na voljo tukaj: aktivkalandor.hu