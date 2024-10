Poseben dan v Budimpešti: 5 kavarn, v katerih je izkušnja pitja kave na novo zasnovana

Ne glede na to, ali ste to jesen razpoloženi za sladek latte z bučno začimbo, privlačen barvit kapučino, kremasto tiramisu kavo ali osvežilno matcho, v teh kavarnah bodo zagotovo pripravili kavo po vašem okusu.

Orient Café Budapest

Kavarna Orient Café Budapest, ki se skriva tik ob železniški postaji Keleti, je odlična izbira, če želite popiti kultni jesenski kavni napitek, latte z bučno začimbo, kot vrhunec dneva, ki ga preživite v mestu. Vročo poslastico spremlja izbor sveže pečenega peciva s pulta, ki dopolnjuje doživetje.

1077 Budimpešta, Baross tér 13.

Smúz Café

Kavarna Smúz je bila prva v državi, ki je ponujala pisano kavo, hkrati pa deluje kot cvetličarna in vinoteka. Običajno in alternativno mleko, ki ga uporabljajo za svoje kave, je certificirano ekološko, njihove torte pa so narejene iz kakovostnih sestavin, francoskega masla in belgijske čokolade. Vse to je okronano z neponovljivim razgledom, saj se kavarna razprostira nad parlamentom in Ribiškim bastionom v daljavi.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 18.

Flatty Coffee Shop

Kavarna Flatty se nahaja v odmaknjenem kotičku Vámház körút in bi morda lahko nosila naziv ene najmanjših kavarn v prestolnici, kar še podkrepi njen koncept kave s seboj. Odlična je, če se ustavite na kavi na poti do tržnice na trgu Fővám ali če se sprehajate po soseski in iščete hrano za s seboj. Njihova sezonsko spreminjajoča se ponudba obsega od presnih kavarn iz enega izvora do lattejev matcha in vključuje specialitete, kot je tiramisu latte z otroškim biskvitom, ki je bil nekoč tako priljubljen v kavarni TikTok.

1053 Budimpešta, Vámház körút 8.

Pompeii Latte Art

Baristi v Pompeii Latte Art pri ustvarjanju kavnih kreacij uporabijo vsak kotiček svoje ustvarjalnosti, pa naj bodo to medvedki, labodi, rože ali češnjeva drevesa. Vse posebne kave so narejene iz 100-odstotnih zrn arabike. Lastnik je po izobrazbi zgodovinar, njegova ljubezen do starega Rima pa se ne odraža le v notranjosti, temveč tudi v vzorcih kave in zvitkih, ki mu pridejo prav, z modrimi izreki grških in rimskih filozofov, ki jih je treba upoštevati. Združitev umetnosti in kave lahko zdaj najdete v dveh njihovih trgovinah v središču mesta, doživetje pa je zagotovljeno na obeh mestih.

1094 Budapest, Mester utca 18. | 1066 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 54.

Matcha Tsuki

Matcha Tsuki so pijače in hrana iz zelenega čaja, ki izvira iz Kitajske, a je priljubljen na Japonskem. Matcha, ki je znana po svojem značilnem okusu, je lahko ljubljena in neljubljena, a nekaj je gotovo, vsak bi jo moral enkrat v življenju poskusiti, že zato, ker ima toliko pozitivnih fizioloških učinkov. Napitki matcha so na voljo topli in hladni, to jesen pa lahko poskusite latte z bučno začimbo matcha, latte z jabolčno pito in latte s karameliziranimi lešniki.

1053 Budimpešta, Kálvin tér 2.