7 super suši lokalov v Budimpešti, kjer lahko poletiš v svet japonskih okusov

Na veselje ljubiteljev sušija je vse več krajev, kjer lahko uživate v slastnih japonskih zvitkih, in v ta namen smo zbrali kraje, kjer ne boste razočarani!

Wasabi Running Sushi & Wok Restaurant

Če iščete suši doživetje, ne spreglejte restavracije Wasabi na ulici Podmaniczky v središču mesta, kjer lahko na tekočem traku izbirate med pisano paleto jedi daljnovzhodne kuhinje. V dvonadstropnem, hlajenem in ohlajenem traku lahko poskusite približno 150 azijskih specialitet, ki si jih lahko na krožnik naložite v poljubnem vrstnem redu. Poleg zelo priljubljenega in priljubljenega sušija poskusite tudi nebeški japonski kari, zelo priljubljenega lososa teriyaki in vrsto sladic.

1065 Budimpešta, Podmaniczky u. 21.

Yamato Table Grill & Sushi Restaurant

Ljubitelje Daljnega vzhoda Yamato vabi na ulico Jókai, kjer se lahko sprostite v prijetni notranjosti, majhnem japonskem vrtu in drevesih, obraslih s cvetjem, ali pa se udobno namestite v posebnih sobah. Lastno marinirano in naravno meso, ribe in zelenjavo na žaru dopolnjujejo okusne omake, prelivi in solate, zato ne boste doživeli le nepozabne kulinarične izkušnje, temveč je skupna priprava hrane pravi timski del. Ob sveže pečenih dobrotah seveda ne smete zamuditi legendarnega sušija, ki je na voljo v različnih kombinacijah okusov.

1066 Budimpešta, Jókai u. 30.

Japonska Restavracija & Suši Bar Bambuszliget

Restavracija Bambuszliget, ki stoji ob Donavi, je s svojimi brezhibnimi okusi in očarljivo okolico klasika Budimpešte. Videz jedi je več kot impresiven, prav tako sam meni, ki vključuje sveže pripravljene sušije in tople glavne jedi ter yakitori ali yaki buta niki, v katerih lahko uživate na prijetni terasi do pozne jeseni.

1056 Budapest, Belgrád rkp. 18.

Kicsi Japán Dining

Eden najbolj priljubljenih lokalov za suši v mestu, Kicsi Japan, je konec poletja na ulici Szent István körút odprl novo enoto, v kateri lahko zdaj ne le uživate v dobrotah za pultom, temveč se lahko tudi usedete in uživate v pristnih okusih. Mize, ločene z bambusovimi stenami, ustvarjajo resnično intimno intimno okolje, zaradi kombinacije kakovosti, raznolikosti in neprekosljivega doživetja okusa pa bo lokal kmalu postal eden od najljubših v soseski.

1055 Budimpešta, Szent István körút 21.

Daiga Sushi

Daiga Sushi se nahaja v odmaknjenem kotičku trga Széll Kálmán in ponuja elegantno okolje ter neverjetno širok izbor pristnih dobrot. Poleg širokega izbora maki, nigiri in gunlan so na meniju tudi jedi iz voka, posebne predjedi, ramen in rezanci ter seveda sladice. Poleg tega je ena od posebnosti lokala skrbno izbrane sklede za suši in ladjice za suši, ki bodo zaradi načina postrežbe navdušile tako mlade kot stare.

1122 Budimpešta, Krisztina krt. 2.

CUBE Sushi

CUBE Sushi Budapest je japonska restavracija, odprta vsak dan v tednu, v središču zabaviščnega okrožja Pešte, ki takoj spominja na živahne ulice Tokia. Notranjost je v japonskem slogu in združuje elemente japonskega in skandinavskega oblikovanja, hrana pa je čudovit, a preprost pogled na japonsko gastronomijo z barvami, teksturami, aromami in okusi v okusnem, a čistem dizajnu.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 24.

Ichigo

Ichigo, ki slovi po obilnem sušiju in obilnih poké skledah, pričara vzdušje azijskih velemest in ljubitelje azijske kuhinje prevzame v osrčju zabaviščnega okrožja. V bistroju z ulično hrano, ki ponuja brezglutenske, brezmlečne in veganske jedi, so na voljo sveže sestavine in lokalno pripravljene dobrote, kot je zeleni zavitek s tajsko baziliko in kislim daikonom ali super avokadova skleda s sladkim krompirjem.

1061 Budimpešta, Király utca 40.