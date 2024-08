7 odličnih kavarn po vsej državi, ki so našle dom v posebni stavbi

Predstavljamo vam sedem posebnih kavarn, ki so našle svoj dom v edinstvenih stavbah, od nekdanje gasilske postaje do oživljenega vodnjaka, keramične delavnice in hiše za bakterije. Obiščite jih in si privoščite okusno kavo!

Kavarna Hiša pri rdečem konju, Tapolca

Če ste v Tapolci, morate vsekakor obiskati Prvi madžarski muzej, ki se nahaja v oživljenem mlinu Stankovics. Po ogledu razstave si velja ogledati tudi sosednjo stavbo mlina in vstopiti skozi vrata Kavarne pri Rdečem konju ter se prepustiti nebeškemu pecivu, kavi in lokalnim dobrotam. V poletni sezoni lahko na očarljivi terasi kavarne uživate tudi v mirni pijači in prigrizku, medtem ko poslušate mirno žuborenje reke Eger, ki vam teče pod nogami.

8297 Tapolca, Derkovits Gyula u. 7.

Delavnica in kavarna sladic La Téne, Badacsonytomaj

Vrata slaščičarne La Téne Badacsony, ki je danes znana na nacionalni ravni, so nekoč vodila na vaško pošto. V notranjosti je še vedno pirogranitno delo keramičarja Sándorja Horvátha, imenovano Hermesov relief. To je le majhen del preteklosti, vendar si v kraju La Téne po najboljših močeh prizadevajo, da bi obnovljena stavba še naprej pripovedovala zgodbo o preteklosti. To počne z odlično kavo, odličnimi sladicami po francoskih receptih, nad katerimi se navdušuje cela država.

8258 Badacsonytomaj, Park u. 3.

Pražarna kave Kútház new wave, Gödöllő

V Gödöllőju so v petdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili tri hiše z vodnjaki, da bi zagotovili vodo za univerzitetno mesto Gödöllő. V enem od vodnjakov se je nahajala pražarna kave z istoimenskim imenom Kútház New Wave Coffee Roaster, ki je stavbo potegnila z roba popolnega uničenja. V prerojeni stavbi se nahaja specializirana kavarna, ki ponuja vrsto odličnih pijač in peciva, poleti pa nebeški sladoled. Ni treba posebej poudarjati, da je vredno obiskati spomeniško zaščiteno stavbo in tu preživeti nekaj časa.

2100 Gödöllő, Premontrei utca 20.

Kavarna Villa, Fonyód

Terasa kavarne Villa Café v Fonyodu se lahko poteguje za najlepšo panoramo Blatnega jezera, kavarna pa se nahaja v zelo posebni stavbi. Vila Kripta v Fonyodu je ena najbolj edinstvenih stavb ne le na Blatnem jezeru, ampak tudi v državi. Vila je romantična in skrivnostna, zaradi zgodbe o Ödönu in Magdusu pa jo imenujejo hiša večne ljubezni. Ko boste ob skodelici kave in koščku torte uživali v panoramskem razgledu, obiščite muzej v kleti vile, ki pripoveduje zgodbo o dveh zaljubljencih.

8640 Fonyód, József u. 14.

Kavarna Sercli, Budajenő

Brez prevare, brez zavajanja in brez potrebe po trepljanju oči, saj ima kavarna Sercli v Budajenőju pod seboj res znak gasilske brigade. Stavba, v kateri je bila nekoč kavarna Sercli, je bila nekoč gasilski dom in se je v zgodovino zapisala kot ena najbolj priljubljenih kavarn v mestu. Seveda ne zaman, saj okusno kavo, pecivo in slaščice vedno spremlja prijazna beseda ali lep nasmeh. Ob kavarni je tudi otroško igrišče, zato je Sercli idealen kraj za družine z majhnimi otroki, kjer si lahko napolnijo baterije.

2093 Budajenő, Fő tér 11.

Zsengélő Café, Verőce

Čudovita kavarna Zsengélő v Verőceju ni posebna le po imenu, temveč tudi po stavbi, v kateri se nahaja. Prva peč za žganje keramike je namreč peč, kakršno lahko najdete v kavarni Zsengélő. V stavbi so nekoč žgali znamenito keramiko Gorka, kjer lahko zdaj z veseljem srkamo kavo in grizljamo sveže pripravljenega kakavovega polža. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je po kavi vredno obiskati tudi muzej keramike Gorka Géza v Somsadu.

2621 Verőce, Szamos u. 22.

Bakterház, Balatonszepezd

Bakterház v kraju Balatonszepezd, ki je zvest svojemu imenu, je kavarna, zajtrkovalnica in shramba v nekdanji prazni železniški postaji v vasi. Oživljena Bakterhiša in njena terasa sta kraj, kjer se lahko napolnite z okusnimi prigrizki, sproščenim poznim zajtrkom in odlično kavo. Med grižljaji in požirki tega edinstvenega gastronomskega doživetja ne pozabite prešteti balatonskih parnikov, ki plujejo v bližini!

8252 Balatonszepezd, Vasútállomás, Hrsz: 489/3.