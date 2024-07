Ena najljubših burgerskih trgovin v prestolnici z odličnimi burgerji in edinstvenim vzdušjem

Marca je The Burger Project odprl svojo drugo lokacijo na ulici Viza v okrožju XIII, kjer ponuja svojo običajno kakovost, širok izbor in okusne okuse.

Številni med vami morda že poznate napis, ki krasi restavracijo na ulici Viza, saj je prva restavracija The Burger Project v mestu Újpest, ki je bila odprta spomladi 2022, med ljubitelji burgerjev zelo priljubljena. Nova lokacija, znana po svojih Angus smash burgerjih in široki izbiri, vas ne bo razočarala, saj bodo poleg običajnih dobrot na voljo tudi sedeži.

Poleg večje notranjosti z več sedeži vas v restavraciji Viza Street čaka tudi nekaj novega za pijačo, saj lahko zdaj k burgerjem ponudite tudi pivo craft iz pipe. Seveda je najboljše pivo First Brewery na voljo tudi v pločevinkah, zato če se odločite za to, obvezno poskusite pivo First Craft Beer v sodelovanju s podjetjem The Burger Project: pivo IPA, ki v poletni vročini odlično osveži. Prihajajo tudi vrhunske domače limonade podjetja The Burger Project, ki zagotavljajo enako raven kakovosti kot hrana in so zdaj na voljo ne le v lokalu, temveč tudi za s seboj.

Širok izbor burgerjev, posebni okusi

The Burger Project se od svojih tekmecev razlikuje po tem, da lahko izbirate med široko paleto razbitih burgerjev z različnimi okusi, zato se lahko celo vedno znova vračate in poskusite nove.

Visoka kakovost se ne kaže le v prefinjenem dekorju in prijazni postrežbi, temveč tudi v hrani: kuhinja uporablja le kakovostne sestavine, ki so vsak dan sveže, goveji burgerji so narejeni iz govejih pit Angus, piščančji burgerji pa iz hrustljavega piščanca s hrustljavo pitto.

Na meniju so tudi številne nenavadne kombinacije, kot je burger Peanut Butter & Jelly z arašidovim maslom in želejem, javorjevim sirupom in slanino na žaru ali burger Tennessee z irskim čedarjem, čebulnimi obročki in zeleno solato.

Domiselni okusi so še bolj zanimivi s sveže zmešanimi domačimi omakami, za doplačilo pa lahko dodate še dodatne prelive, ki izkušnjo še izboljšajo. Če ste bolj previdni ali imate posebno dieto, se lahko odločite za veganski burger, na meniju pa so tudi žemljice in veganski burgerji.

Ustvarjalci The Burger Project skrbijo tudi za to, da lahko tudi redni obiskovalci vsak mesec poskusijo nekaj novega, saj vsak mesec v repertoar dodajo nov burger. Mesečni meni burgerjev vedno oblikujejo sezonske sestavine in trenutni trendi, a nekaj je gotovo: če se odločite poskusiti enega od njih, vam je zagotovljeno posebno okusno doživetje.

Poleg istoimenskih burgerjev lahko seveda izbirate tudi med različnimi dodatki, kot so sladki krompir, ocvrtki iz sira mocarela ali zelena solata. In če se počutite res pustolovsko, poskusite nabit krompirček!

Poleg že omenjenih kraft piv lahko seveda izbirate tudi med brezalkoholnimi možnostmi, saj lahko v toplih dneh poleg brezalkoholnih pijač v pločevinkah pijete tudi različne domače limonade z različnimi okusi.

Obmorsko vzdušje v okrožju XIII.

Poleg okusnih burgerjev je treba omeniti tudi posebno plažno vzdušje, ki ni nujno značilno za burgerje, saj dizajn in notranja oprema takoj ustvarita edinstveno vzdušje in vas popeljeta naravnost na plažo. Barve in vzorci na meniju in v notranjosti bodo poskrbeli, da bo vaše bivanje tu še bolj posebno, saj je na steni ogromna poslikava, na stropu pa prava deska za deskanje.

Poleg mesečnih burgerjev so na voljo tudi druga sezonska presenečenja, kot je trenutna ponudba v času evropskega nogometnega prvenstva, ko lahko zdaj pri velikem meniju in meniju Pro v restavraciji ulica Viza brez doplačila izbirate med točenimi pivi, v obeh restavracijah pa je na voljo tudi pločevinka piva The Burger Project IPA!